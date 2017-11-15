В США могут провести чемпионата мира среди команд, не вышедших на ЧМ-2018

Федерация футбола США изучает возможность проведения чемпионата мира среди не вышедших на чемпионат мира-2018 в России команд, сообщает ESPN. Из участников рассматривают сборные: США, Италия, Чили, Голландия и Гана.Турнир планируется провести в США период между завершением национальных чемпионатов и до начала финального турнира чемпионата мира-2018.