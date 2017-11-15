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В США могут провести чемпионата мира среди команд, не вышедших на ЧМ-2018

Федерация футбола США изучает возможность проведения чемпионата мира среди не вышедших на чемпионат мира-2018 в России команд, сообщает ESPN. Из участников рассматривают сборные: США, Италия, Чили, Голландия и Гана.

Турнир планируется провести в США период между завершением национальных чемпионатов и до начала финального турнира чемпионата мира-2018.

СЭ
Сегодня, 15:35
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17
(5)
№17 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 16:50) #
  • +3
  •  (7)

пиндосы уже не знают, что ещё можно придумать.


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№16 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:44) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Пиндосы посмотрели на Англию,которые устраивают гейакции, и решили их переплюнуть, провести чемпионат мира под РАДУЖНЫМИ флагами
Регистрация: 20.03.2014
№15 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:42) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: guns111
Может к ним еще и их верные шестерки переметныться, австралийцы и англичане. Не гоже без барина на ЧМ выступать

И Канада пришлет сборную по хоккею.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Может к ним еще и их верные шестерки переметныться, австралийцы и англичане. Не гоже без барина на ЧМ выступать


А там и остальные подтянутся- могут подтянуться- вот о чём речь.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№13 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 16:31) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Может к ним еще и их верные шестерки переметныться, австралийцы и англичане. Не гоже без барина на ЧМ выступать


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№12 Написал: Илья Попов (Сегодня, 16:23) #
  • -7
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Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --
Регистрация: 15.11.2017
№11 Написал: Батька (Сегодня, 16:17) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: serega_user
А как же Украина? Забыли про своих самых верных прислуг))

stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 9.09.2016
№10 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 16:08) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: serega_user
Забыли про своих самых верных прислуг

ничего удивительного,думаю вряд ли кто то помнит про использованную туалетную бумагу...
Регистрация: 9.01.2015
№9 Написал: Realist2000 (Сегодня, 16:05) #
  • +7
  •  (7)

А где-нибудь можно провести ЧМ среди команд,занявших последнее место в группе.
Регистрация: 20.03.2017
№8 Написал: Scoter дом (Сегодня, 16:04) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Турнир обиженных ,хохлов пригласить незабудьте
Регистрация: 26.09.2006
№7 Написал: Белый Ногинск (Сегодня, 16:02) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Кто из говна самый крутой. Хороший турнир. Уверен ни один из уважающих себя футболистов не приедет
Регистрация: 5.12.2016
№6 Написал: trent (Сегодня, 15:59) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
ещё хохлов забыли позвать...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№5 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 15:56) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
а у них вся система образования на это направлена... нет проигравших, всем приз за почетное шестое место...
Регистрация: 14.03.2010
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:56) #
  • -12
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
это ответ тем, кто биет себя пяткой во впалую грудь, крича. что подготовка к Чемпионату мира по футболу - это очень долго и очень дорого даже в условиях полностью готовой инфраструктуры.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 15:53) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
вот это кстати правильно ..назовем чемп обиженных!
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:38) #
  • +11
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
Из участников рассматривают сборные: США, Италия, Чили, Голландия и Гана.

А как же Украина? Забыли про своих самых верных прислуг))


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:37) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
проще говоря турнир неудачников
и в финале сыграют пиндосы и каклы


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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