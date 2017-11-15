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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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СМИ: Карло Анчелотти предложено возглавить сборную Италии
Руководство Федерации футбола Италии предложило занять пост главного тренера итальянской сборной 58-летнему специалисту Карло Анчелотти, сообщает Football Italia.
Анчелотти является основным кандидатом на смену Джампьеро Вентуре. Данный вариант рассматривается на основании того, что 58-летний итальянец имеет больший авторитет и способен оказать такое же влияние на игроков, как Антонио Конте, под руководством которого итальянцы вышли на чемпионат Европы 2016 года.
Проблемой для Федерации футбола Италии является контракт с Вентурой. Сумма компенсации в случае разрыва контракта с нынешним главным тренером итальянской команды может составить €700 тысяч.
Газета.Ru
Анчелотти является основным кандидатом на смену Джампьеро Вентуре. Данный вариант рассматривается на основании того, что 58-летний итальянец имеет больший авторитет и способен оказать такое же влияние на игроков, как Антонио Конте, под руководством которого итальянцы вышли на чемпионат Европы 2016 года.
Проблемой для Федерации футбола Италии является контракт с Вентурой. Сумма компенсации в случае разрыва контракта с нынешним главным тренером итальянской команды может составить €700 тысяч.
Газета.Ru
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