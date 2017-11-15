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СМИ: Карло Анчелотти предложено возглавить сборную Италии

Руководство Федерации футбола Италии предложило занять пост главного тренера итальянской сборной 58-летнему специалисту Карло Анчелотти, сообщает Football Italia.

Анчелотти является основным кандидатом на смену Джампьеро Вентуре. Данный вариант рассматривается на основании того, что 58-летний итальянец имеет больший авторитет и способен оказать такое же влияние на игроков, как Антонио Конте, под руководством которого итальянцы вышли на чемпионат Европы 2016 года.

Проблемой для Федерации футбола Италии является контракт с Вентурой. Сумма компенсации в случае разрыва контракта с нынешним главным тренером итальянской команды может составить €700 тысяч.

Газета.Ru
Теги: Сборная Италии Анчелотти
Сегодня, 15:47
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№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 15:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
потерпите еще несколько игр и будет манчини
Регистрация: 14.03.2010
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