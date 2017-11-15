Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:20
"Халл Сити" присоединился к акции в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией (25)
"Халл Сити" присоединился к акции в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией (25)
15:40
Андрей Кобелев: порадовало то, что наша сборная в отличие от матча с аргентинцами играла в атаку
Андрей Кобелев: порадовало то, что наша сборная в отличие от матча с аргентинцами играла в атаку
13:43
Экс-глава совета директоров "Локомотива" подозревается в растрате в особо крупных размерах (3)
Экс-глава совета директоров "Локомотива" подозревается в растрате в особо крупных размерах (3)
03:25
Юрий Сёмин: не видел ни разу, чтобы Денисов опоздал на тренировку, нарушил режим или не лёг под удар (3)
Юрий Сёмин: не видел ни разу, чтобы Денисов опоздал на тренировку, нарушил режим или не лёг под удар (3)
Владислав Радимов: хочется, чтобы все игры сборной России были такими, как против испанцев
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче между сборными России и Испании. Встреча состоялась 14 ноября и завершилась вничью — 3:3.
"Не могу сказать, что у нас сборная без слабых мест. Станиславу Черчесову виднее, но главное, на мой взгляд, чего не хватает, – это уверенность в своих силах. Вчера с Испанией сыграли уверено, но если вспомнить матч с Аргентиной, то там – нет. Всё-таки хочется, чтобы все игры были такими, как против испанцев. Реально ли решить эту проблемы за те полгода, которые остались до чемпионата мира? Думаю, наша национальная команда сейчас находится на верном пути.
Во всех линиях сборной России есть свои плюсы и минусы. Раз мы смогли забить испанцам три, значит хорошо, но если пропустили столько же – плоховато. Над всем можно работать. Слава богу, что это ещё только товарищеские матчи. Дальше, думаю, у сборной всё будет хорошо", - цитирует Радимова "Чемпионат.сом".
"Не могу сказать, что у нас сборная без слабых мест. Станиславу Черчесову виднее, но главное, на мой взгляд, чего не хватает, – это уверенность в своих силах. Вчера с Испанией сыграли уверено, но если вспомнить матч с Аргентиной, то там – нет. Всё-таки хочется, чтобы все игры были такими, как против испанцев. Реально ли решить эту проблемы за те полгода, которые остались до чемпионата мира? Думаю, наша национальная команда сейчас находится на верном пути.
Во всех линиях сборной России есть свои плюсы и минусы. Раз мы смогли забить испанцам три, значит хорошо, но если пропустили столько же – плоховато. Над всем можно работать. Слава богу, что это ещё только товарищеские матчи. Дальше, думаю, у сборной всё будет хорошо", - цитирует Радимова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.