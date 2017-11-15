Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Игорь Гамула: после Испании сказал в шутку Глушакову, чтобы он научился мяч выбивать

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула поведал, что он сказал полузащитнику сборной России Денису Глушакову, который встал в ворота во время товарищеского матча с командой Испании (3:3) после того, как в конце игры травму получил голкипер Андрей Лунёв.

"Очень обидно за Андрея Лунёва. Желаю ему скорейшего выздоровления. Он хороший вратарь, который обязательно ещё поможет нашей сборной. Меня наши футболисты порадовали вчера. Федя Смолов два забил – красавчик. Смогли ребята собраться после двух пропущенных мячей.

Звонил после матча Денису Глушакову. Пошутил с ним немного. Сказал, что ему нужно научиться мяч выбивать. Хоть с левой, хоть с правой ноги пусть выносит. А то так на ворота встанет — и что делать? Посмеялись мы с ним", - цитирует Гамулу "Чемпионат.сом".
Теги: Гамула Глушаков
Сегодня, 16:46
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.