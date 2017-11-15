Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:20
"Халл Сити" присоединился к акции в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией (25)
"Халл Сити" присоединился к акции в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией (25)
15:40
Андрей Кобелев: порадовало то, что наша сборная в отличие от матча с аргентинцами играла в атаку
Андрей Кобелев: порадовало то, что наша сборная в отличие от матча с аргентинцами играла в атаку
13:43
Экс-глава совета директоров "Локомотива" подозревается в растрате в особо крупных размерах (3)
Экс-глава совета директоров "Локомотива" подозревается в растрате в особо крупных размерах (3)
03:25
Юрий Сёмин: не видел ни разу, чтобы Денисов опоздал на тренировку, нарушил режим или не лёг под удар (3)
Юрий Сёмин: не видел ни разу, чтобы Денисов опоздал на тренировку, нарушил режим или не лёг под удар (3)
Сергей Силкин: защитники сборной России играют безграмотно, это смеху подобно
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин поделился мнением об игре сборной России в прошедших товарищеских матчах с командами Аргентины (0:1) и Испании (3:3).
"Линия обороны – это болевая точка сборной России. Можно ставить хоть пять, хоть 10 защитников. Это ничего не гарантирует. У нас много лишних передач при переходе из обороны в атаку. Наши защитники не умеют играть в своей штрафной площади руками. Нужно не хватать за майку, а класть руку, чтобы чувствовать соперника. Это идёт от того, что неправильно занимают позицию. Нужно вставать так, чтобы видеть и мяч, и нападающего. По трансляции видно, что защитники смотрят на соперника, находясь спиной к мячу! Смеху подобно! Такая безграмотность! И это не то, что Черчесов должен объяснять. Тут азы, которые закладывают в школе.
Обратите внимание: низкорослые аргентинцы выиграли у нас все мячи и в нашей, и в чужой штрафной. А всё потому, что соперник набегает, а наши стоят столбами. Можно как угодно расставить 10 человек у ворот, но они должны играть по мячу, идти навстречу, опережать. Преимущество у того, кто набегает. Хорошо, что с испанцами мы немного отошли от оборонительной игры. В матче с аргентинцами во втором тайме на поле вышли Дзагоев и Миранчук – сразу появились подходы. Когда ты атакуешь, то меньше давления на свою защиту. Известно же: лучшая оборона – это атака. Когда я пришёл в «Динамо», мы тоже сделали ставку на игру впереди, потому что сзади проблем хватало", - цитирует Силкина "Чемпионат.сом".
"Линия обороны – это болевая точка сборной России. Можно ставить хоть пять, хоть 10 защитников. Это ничего не гарантирует. У нас много лишних передач при переходе из обороны в атаку. Наши защитники не умеют играть в своей штрафной площади руками. Нужно не хватать за майку, а класть руку, чтобы чувствовать соперника. Это идёт от того, что неправильно занимают позицию. Нужно вставать так, чтобы видеть и мяч, и нападающего. По трансляции видно, что защитники смотрят на соперника, находясь спиной к мячу! Смеху подобно! Такая безграмотность! И это не то, что Черчесов должен объяснять. Тут азы, которые закладывают в школе.
Обратите внимание: низкорослые аргентинцы выиграли у нас все мячи и в нашей, и в чужой штрафной. А всё потому, что соперник набегает, а наши стоят столбами. Можно как угодно расставить 10 человек у ворот, но они должны играть по мячу, идти навстречу, опережать. Преимущество у того, кто набегает. Хорошо, что с испанцами мы немного отошли от оборонительной игры. В матче с аргентинцами во втором тайме на поле вышли Дзагоев и Миранчук – сразу появились подходы. Когда ты атакуешь, то меньше давления на свою защиту. Известно же: лучшая оборона – это атака. Когда я пришёл в «Динамо», мы тоже сделали ставку на игру впереди, потому что сзади проблем хватало", - цитирует Силкина "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.