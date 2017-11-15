Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:20
"Халл Сити" присоединился к акции в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией (25)
"Халл Сити" присоединился к акции в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией (25)
15:40
Андрей Кобелев: порадовало то, что наша сборная в отличие от матча с аргентинцами играла в атаку
Андрей Кобелев: порадовало то, что наша сборная в отличие от матча с аргентинцами играла в атаку
13:43
Экс-глава совета директоров "Локомотива" подозревается в растрате в особо крупных размерах (3)
Экс-глава совета директоров "Локомотива" подозревается в растрате в особо крупных размерах (3)
03:25
Юрий Сёмин: не видел ни разу, чтобы Денисов опоздал на тренировку, нарушил режим или не лёг под удар (3)
Юрий Сёмин: не видел ни разу, чтобы Денисов опоздал на тренировку, нарушил режим или не лёг под удар (3)
Ледяные копии достопримечательностей стран-участниц ЧМ-2018 установят в Москве
Ледяные копии знаменитых памятников культуры и архитектуры стран-участниц ЧМ-2018 установят в московском Парке Победы на Поклонной горе 29 декабря. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Среди экспонатов будут представлены Эйфелева башня, собор Нотр-Дам-де-Пари, Биг-Бен и статуя Христа-Искупителя.
Скульптуры станут частью ежегодного фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи", который будет посвящен культуре и традициям стран Чемпионата мира по футболу 2018.
В Парке Победы также появятся ледяная пирамида Кукулькана индейцев Майя (Мексика), монумент "Пальцы" (Уругвай), ледяная копия замка белой цапли Химедзи в Японии и другие известные мировые достопримечательности. "Высота скульптур составит от трех до шести метров. Всего на выставке представят символы 32 стран", - приводятся на сайте слова организатора проекта Александра Ковтунца. По его словам, природный лед для скульптур привезут из Байкала и озер Екатеринбурга и Архангельска.
"Ледовые скульптуры объединят в восемь экспозиций - по числу групп, на которые будут разделены 32 сборные. В каждую экспозицию включат достопримечательности четырех стран, которым предстоит сыграть друг с другом", - сообщили в мэрии. В центральной части площадки установят ледяную копию Московского Кремля высотой 12 метров, от стен которой протянут восемь ледяных горок длиной до 30 метров.
Скульптуры станут частью ежегодного фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи", который будет посвящен культуре и традициям стран Чемпионата мира по футболу 2018.
В Парке Победы также появятся ледяная пирамида Кукулькана индейцев Майя (Мексика), монумент "Пальцы" (Уругвай), ледяная копия замка белой цапли Химедзи в Японии и другие известные мировые достопримечательности. "Высота скульптур составит от трех до шести метров. Всего на выставке представят символы 32 стран", - приводятся на сайте слова организатора проекта Александра Ковтунца. По его словам, природный лед для скульптур привезут из Байкала и озер Екатеринбурга и Архангельска.
"Ледовые скульптуры объединят в восемь экспозиций - по числу групп, на которые будут разделены 32 сборные. В каждую экспозицию включат достопримечательности четырех стран, которым предстоит сыграть друг с другом", - сообщили в мэрии. В центральной части площадки установят ледяную копию Московского Кремля высотой 12 метров, от стен которой протянут восемь ледяных горок длиной до 30 метров.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.