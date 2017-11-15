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Ледяные копии достопримечательностей стран-участниц ЧМ-2018 установят в Москве

Ледяные копии знаменитых памятников культуры и архитектуры стран-участниц ЧМ-2018 установят в московском Парке Победы на Поклонной горе 29 декабря. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Среди экспонатов будут представлены Эйфелева башня, собор Нотр-Дам-де-Пари, Биг-Бен и статуя Христа-Искупителя.

Скульптуры станут частью ежегодного фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи", который будет посвящен культуре и традициям стран Чемпионата мира по футболу 2018.

В Парке Победы также появятся ледяная пирамида Кукулькана индейцев Майя (Мексика), монумент "Пальцы" (Уругвай), ледяная копия замка белой цапли Химедзи в Японии и другие известные мировые достопримечательности. "Высота скульптур составит от трех до шести метров. Всего на выставке представят символы 32 стран", - приводятся на сайте слова организатора проекта Александра Ковтунца. По его словам, природный лед для скульптур привезут из Байкала и озер Екатеринбурга и Архангельска.

"Ледовые скульптуры объединят в восемь экспозиций - по числу групп, на которые будут разделены 32 сборные. В каждую экспозицию включат достопримечательности четырех стран, которым предстоит сыграть друг с другом", - сообщили в мэрии. В центральной части площадки установят ледяную копию Московского Кремля высотой 12 метров, от стен которой протянут восемь ледяных горок длиной до 30 метров.
Сегодня, 17:16
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