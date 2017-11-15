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Валерий Газзаев: была прекрасная игра в исполнении нашей сборной

Сборная России была ближе к победе, чем команда Испании в товарищеском матче, прошедшем в Санкт-Петербурге во вторник, рассказал бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

"Матч против сборной Испании понравился болельщикам больше, чем с Аргентиной. Была прекрасная игра в исполнении нашей сборной, а если бы не ошибка судьи, то результат был бы совсем другой, наша команда больше заслуживала победы. Вчера вышли пять новых игроков, они сыграли в плане атаки. Смольников и Жирков очень активно сыграли на флангах, Дзагоев и Миранчук сыграли очень полезно и постоянно снабжали мячами Смолова.

Бросалось в глаза, что наша команда играла смело и без всякого страха, поэтому игра получилась очень зрелищной. Неуверенность - это страх, а страх - это потеря сил, поэтому смелость игроков мне понравилась больше всего. У футболистов было огромное желание, они много прессинговали и старались играть в атаку, в каждом единоборстве шли вперед. Эта игра должна стать отправной точкой для нашей сборной, ведь мы играем на домашнем чемпионате мира, поэтому никакой неуверенности и страха ни перед кем быть не должно", - цитирует Газзаева ТАСС.
Теги: Газзаев Сборная Испании Сборная России
Сегодня, 17:21
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