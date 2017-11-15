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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Над зрительскими трибунами стадиона ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде завершен монтаж кровли
Над зрительскими трибунами и зоной фойе на строящемся стадионе в Нижнем Новгороде к чемпионату мира 2018 года завершен монтаж кровли. Она состоит из пластин поликарбоната трех цветов, сообщила в среду пресс-служба генерального подрядчика строительства АО "Стройтрансгаз".
"Специалисты установили 54,7 кв. м покрытия над зрительскими трибунами и зоной фойе. Футбольное поле стадиона останется открытым согласно проекту. Кровля выполнена из пластин поликарбоната белого, синего и голубого цветов, чередующихся в шахматном порядке", - говорится в сообщении.
Кровля над нижегородским стадионом имеет высокую прочность и готова выдерживать местный зимний климат со снегом и ветрами. "Во время дождя вода стекает в дождеприемные лотки и перенаправляется в систему ливневой канализации. Водосборные лотки и трубопроводы оборудованы системой подогрева, препятствующей образованию наледей и способствующей таянию снега", - приводит пресс-служба слова руководителя строительства стадиона Сергея Пичушкина.
На арене продолжают устанавливать конструкции для ветрозащитных мембран, асфальтируют и благоустраивают территорию, идет отделка помещений, монтаж инженерных систем и оборудования. На поле уже установлены футбольные ворота.
ТАСС
"Специалисты установили 54,7 кв. м покрытия над зрительскими трибунами и зоной фойе. Футбольное поле стадиона останется открытым согласно проекту. Кровля выполнена из пластин поликарбоната белого, синего и голубого цветов, чередующихся в шахматном порядке", - говорится в сообщении.
Кровля над нижегородским стадионом имеет высокую прочность и готова выдерживать местный зимний климат со снегом и ветрами. "Во время дождя вода стекает в дождеприемные лотки и перенаправляется в систему ливневой канализации. Водосборные лотки и трубопроводы оборудованы системой подогрева, препятствующей образованию наледей и способствующей таянию снега", - приводит пресс-служба слова руководителя строительства стадиона Сергея Пичушкина.
На арене продолжают устанавливать конструкции для ветрозащитных мембран, асфальтируют и благоустраивают территорию, идет отделка помещений, монтаж инженерных систем и оборудования. На поле уже установлены футбольные ворота.
ТАСС
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