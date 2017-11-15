Александр Гришин: судья посадил нас на свисток, а мелкие фолы у греков не замечал

Старший тренер юношеской сборной России (игроки 1999 г.р) Александр Гришин прокомментировал поражение от сверстников из Греции (1:2). Российская команда не смогла выйти в элитный раунд континентального первенства.- Ребята старались, но с таким безобразным судейством играть очень тяжело. Самое обидное то, что кто-то действительно бился, а кто-то просто присутствовал на поле. Можно много чего рассказать по игре, но результат говорит сам за себя. Если мы проиграли, значит недостойны выхода в элитный раунд. Здесь мы попали на Румынию, Грецию и Гибралтар, а там нам бы могли достаться Испания, Германия, Италия. Страшно представить, чтобы было с нами там.За все время, что я работаю в юношеской сборной России, мы не пропускали меньше двух мячей. С такой статистикой трудно на что-то претендовать. С другой стороны, у нас было много хороших моментов, которые мы не смогли реализовать. Но итог один, мы вылетели, и эта сборная закончила свое существование.- Судья «посадил нас на свисток», а мелкие фолы у греков не замечал. Все спорные и даже бесспорные ауты также отдавались хозяевам. Это перевернуло игру и не позволило нам провести много перспективных атак. Пенальти, который поставили в наши ворота, тоже довольно спорный. В играх такого уровня в подобных ситуациях на точку не указывают. А две красные карточки в концовке доказывают то, что судья потерял контроль над игрой.У игроков зашкаливали эмоции, их можно понять, ведь очень обидно проигрывать в таком матче. Но удаления не снимают вопросы к ним по дисциплине. Я с самого начала говорил футболистам, что нужно решать вопрос с выходом в элитный раунд до игры с греками, ведь они выступают дома. Когда мы принимаем турниры, то всех жалеем. За границей нас никто никогда не жалеет.- Нас устраивала ничья, соответственно мы выбрали схему 5-4-1. По большому счету, эта тактика себя оправдала, моментов у наших ворот не было, за исключением пенальти и эпизода со вторым голом, к которому привела несистемная ошибка. Планировали играть от обороны и ловить Грецию на контратаках, что и получилось сделать в первом тайме.Но, возвращаясь к теме судейства, уверен, что мы бы играли и 100 и 120 минут. До тех пор, пока Греки не добились бы нужного для себя результата. Для всех, кто смотрел матч, это очевидно.