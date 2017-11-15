В США хотят провести турнир для не попавших на ЧМ-2018 сборных

Федерация футбола США (USSF) рассматривает возможность проведения товарищеских матчей для сборных, не попавших в финальную часть чемпионата мира 2018 года.Отмечается, что федерация намерена провести турнир для национальных команд США, Италии, Нидерландов, Ганы, Чили и других коллективов, не прошедших квалификационный отбор чемпионата мира 2018 года.Сборная США не попала в финальную часть чемпионатов мира впервые за 32 года.