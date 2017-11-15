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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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В США хотят провести турнир для не попавших на ЧМ-2018 сборных
Федерация футбола США (USSF) рассматривает возможность проведения товарищеских матчей для сборных, не попавших в финальную часть чемпионата мира 2018 года.
Отмечается, что федерация намерена провести турнир для национальных команд США, Италии, Нидерландов, Ганы, Чили и других коллективов, не прошедших квалификационный отбор чемпионата мира 2018 года.
Сборная США не попала в финальную часть чемпионатов мира впервые за 32 года.
"Газета.ру"
Отмечается, что федерация намерена провести турнир для национальных команд США, Италии, Нидерландов, Ганы, Чили и других коллективов, не прошедших квалификационный отбор чемпионата мира 2018 года.
Сборная США не попала в финальную часть чемпионатов мира впервые за 32 года.
"Газета.ру"
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