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В США хотят провести турнир для не попавших на ЧМ-2018 сборных

Федерация футбола США (USSF) рассматривает возможность проведения товарищеских матчей для сборных, не попавших в финальную часть чемпионата мира 2018 года.

Отмечается, что федерация намерена провести турнир для национальных команд США, Италии, Нидерландов, Ганы, Чили и других коллективов, не прошедших квалификационный отбор чемпионата мира 2018 года.

Сборная США не попала в финальную часть чемпионатов мира впервые за 32 года.

"Газета.ру"
Сегодня, 19:02
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№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:12) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
В других наверняка окажется группа шестерок - украина, например. прибалты.
Регистрация: 3.06.2014
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