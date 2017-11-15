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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Экс-вице-президент ФИФА получил $1 млн за голос в пользу Катара при выборе ЧМ-2022
Свидетель по делу о коррупции со стороны южноамериканских футбольных чиновников Алехандро Бурсако рассказал о том, что бывший президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) и вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Хулио Грондона получил взятку в размере $1 млн в обмен на голос в пользу Катара на выборах принимающей страны чемпионата мира 2022 года.
Отмечается, что Бурсако также признался в аналогичном подкупе экс-президента Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и бывшего президента Парагвайской футбольной ассоциации (PFA) Хуана Анхеля Напоуту, экс-главы компании CBF Хосе Марии Марина и бывшего президента Федерации футбола Перу Мануэля Бурге.
Свидетель также сказал, что он является лишь частью коррупционной схемы, которая существовала на протяжении 10 лет.
"Газета.ру"
Отмечается, что Бурсако также признался в аналогичном подкупе экс-президента Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и бывшего президента Парагвайской футбольной ассоциации (PFA) Хуана Анхеля Напоуту, экс-главы компании CBF Хосе Марии Марина и бывшего президента Федерации футбола Перу Мануэля Бурге.
Свидетель также сказал, что он является лишь частью коррупционной схемы, которая существовала на протяжении 10 лет.
"Газета.ру"
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