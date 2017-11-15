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Матч "Ростов" - "Амкар" начнется с минуты молчания в память о погибших болельщиках

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) одобрила инициативу начать с минуты молчания матч 17-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Амкаром" в память о погибших в ДТП в Ростовской области болельщиках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФПЛ.

"Минута молчания согласована", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла в ночь на среду (около 03:00 мск) на трассе М4 "Дон". Пассажирская "Газель" врезалась в "Камаз", стоявший на обочине. Авария унесла жизни пятерых футбольных болельщиков, возвращавшихся с матча между сборными Аргентины и Нигерии (2:4), который прошел во вторник в Краснодаре.
Теги: Ростов Амкар
Вчера, 23:04
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