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Олег Романцев: работа над ошибками Черчесовым проведена хорошо

Бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев лестно оценил игру национальной команды во встрече с Испанией (3:3).

"Ну что, после матча с испанцами можно смело сказать – работа над ошибками Черчесовым проведена хорошо. Это тот самый случай, когда про ничью можно сказать – она была в нашу пользу. Мы не тянули с выходом из обороны, постоянно стремились обострять игру, с первых и до последних минут прессинговали. Удачен оказался и выбор исполнителей: Алексей Миранчук и Дзагоев сделали игру осмысленной и основанной на коротком и среднем пасе. Сзади, в центральной зоне, их подпирали Глушаков с Кузяевым, а Смолов занял место на острие и отблагодарил за это двумя забитыми голами.

Хорош был Жирков, который очень помог атаке. А на другом фланге хозяйничал Смольников. Весь этот механизм работал в нужном ритме, который пару раз непонятно по какому поводу останавливал итальянский арбитр Джанлука Рокки. Вот в целом набросок игры нашей команды, которой противостояла одна из самых титулованных в мире сборных.

Что касается испанцев, то они были верны себе – сами играли и другим давали. Согласен с комментировавшим эту встречу Валерием Карпиным, сказавшим, что матч с Испанией был самым оптимистичным в обойме контрольных встреч сборной России", - цитирует Романцева "Спорт-Экспресс".
Теги: Романцев Черчесов Сборная России
Вчера, 23:44
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№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 00:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Олег Иваныч неожиданно пропадает и как всегда неожиданно появляется.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: yuri спб (Вчера, 23:54) #
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online

Ещё один отец побед


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Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
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