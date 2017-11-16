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СМИ: на доработку стадиона "Крестовский" выделили еще 300 миллионов рублей

На подготовку стадиона на Крестовском острове к Чемпионату мира выделили еще 300 млн руб., сообщает kommersant.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Средства выделят организаторы Чемпионата.

По информации канала, средства направят на то, чтобы выкатить поле. Сейчас это невозможно сделать: плита, которая необходима для выкатывания поля, занята временным сооружением. После Кубка конфедераций на плите остался медиацентр.
Сегодня, 00:19
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(3)
№13 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:25) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
Цитата: sanyapytilin
Стараюсь быть объективным. И Вам, спокойной ночи.


От бакланов привет, гы. Не огорчайтесь. Спокночи.

И Вам привет от московских бабушек, надеюсь, им живется лучше, чем бабушкам бакланов


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№12 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 01:00) #
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наверное, несколько нулей забыли допечатать
Регистрация: 20.04.2016
№11 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 00:58) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Очень мило, раздолбаи...


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" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:51) #
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Цитата: sanyapytilin
Стараюсь быть объективным. И Вам, спокойной ночи.


От бакланов привет, гы. Не огорчайтесь. Спокночи.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:45) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
Цитата: sanyapytilin
И как вам бакланы на родном стадионе? Ничего не смущает? Или квадратное катим, а круглое несём?

У нас всё хоршоо, сэр, а Вам стоит посмотреть на себя. Спокойной ноччи.

Стараюсь быть объективным. И Вам, спокойной ночи.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:44) #
  • -1
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Цитата: sanyapytilin
И как вам бакланы на родном стадионе? Ничего не смущает? Или квадратное катим, а круглое несём?

У нас всё хоршоо, сэр, а Вам стоит посмотреть на себя. Спокойной ноччи.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:41) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
Цитата: sanyapytilin
Наша да, за котят обидно.
Или у тебя нет котят?

Котята посыпались с потолка - черные, белые, серые. Писк стоял несусветный!- остановите кота пожалстта орали все, но котята сыпались как в осень дождь. Остановите кота, пожалуйста, но котятами завалило всех. Что, ухмыльнулся кот- мало?, Могу ещё накинуть. ВЫ, наверное перечитали Булгакова, одернула одна кошка кота- нет, я читаю только Достоевского!

И как вам бакланы на родном стадионе? Ничего не смущает? Или квадратное катим, а круглое несём?


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:39) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: sanyapytilin
Наша да, за котят обидно.
Или у тебя нет котят?

Котята посыпались с потолка - черные, белые, серые. Писк стоял несусветный!- остановите кота пожалстта орали все, но котята сыпались как в осень дождь. Остановите кота, пожалуйста, но котятами завалило всех. Что, ухмыльнулся кот- мало?, Могу ещё накинуть. ВЫ, наверное перечитали Булгакова, одернула одна кошка кота- нет, я читаю только Достоевского!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
Цитата: sanyapytilin
Московские не плачут, а балдеют с лужковской надбавки, а вот воронежских и орловских бабушек жалко...месяц на 12 т.р. жить...это тебе не операция крестовский..

" Что наша жизнь- игра!"


Наша да, за котят обидно.
Или у тебя нет котят?


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:31) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: sanyapytilin
Московские не плачут, а балдеют с лужковской надбавки, а вот воронежских и орловских бабушек жалко...месяц на 12 т.р. жить...это тебе не операция крестовский..

" Что наша жизнь- игра!"


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:30) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
Московские бабули заплакали , опять.

Московские не плачут, а балдеют с лужковской надбавкой, а вот воронежских и орловских бабушек жалко...месяц на 12 т.р. жить...это тебе не операция крестовский...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:26) #
  • -3
  •  (3)

Московские бабули заплакали , опять.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:24) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Копейки. Бакланы хавают и ладно.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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