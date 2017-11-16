СМИ: на доработку стадиона "Крестовский" выделили еще 300 миллионов рублей

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Средства выделят организаторы Чемпионата.
По информации канала, средства направят на то, чтобы выкатить поле. Сейчас это невозможно сделать: плита, которая необходима для выкатывания поля, занята временным сооружением. После Кубка конфедераций на плите остался медиацентр.
Средства выделят организаторы Чемпионата.
По информации канала, средства направят на то, чтобы выкатить поле. Сейчас это невозможно сделать: плита, которая необходима для выкатывания поля, занята временным сооружением. После Кубка конфедераций на плите остался медиацентр.
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