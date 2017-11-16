Крэйг Риди: проблем с ЧМ-2018 в России из-за несоответствия РУСАДА кодексу WADA нета

Проблем с чемпионатом мира 2018 года в России из-за несоответствия РУСАДА кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) нет, заявил журналистам глава WADA Крэйг Риди.В Сеуле 16 ноября в ходе совета учредителей WADA было принято решение не восстанавливать статус РУСАДА."В отношении чемпионата мира в России нет никаких проблем из-за несоответствия, допинг-пробы вполне могут анализироваться за пределами страны-хозяйки турнира. Так было, например, на чемпионате мира в Бразилии. Мы даже не говорили об этом с ФИФА, если честно", - сказал Риди.