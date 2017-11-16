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Массовые драки обсудили со школьниками на уроке футбольной толерантности в Петербурге

Школьный урок "Футбол без дискриминации" прошел в петербургской гимназии ?49 в рамках одноименной всероссийской акции. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе городского комитета по физической культуре и спорту.

"Урок длился более двух часов, актовый зал этой школы был полностью занят, [присутствовало] более ста человек - 8-11 классы", - пояснили в пресс-службе.

На открытом уроке присутствовал бывший защитник и главный тренер петербургского "Зенита" Вячеслав Булавин.

"Дети разыграли ряд кризисных ситуаций, сделали свою оценку. После каждого обсуждения Вячеслав Иванович делал свои комментарии. Кризисные ситуации - массовая драка футболистов в рамках матча, Суарес укусил соперника за плечо. Вот такие эпизоды", - отметили в пресс-службе.
Сегодня, 17:04
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:26) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Суарес укусил соперника за плечо.

Интересно, как школьники такую задачку решили - 1. легкий перекус по ходу тайма 2. собачий намордник. 3. понять и простить и отпустить (удаление). stuck_out_tongue_closed_eyes


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
болельщиков зенитки морально готовят к массовой закупке негров smiley
Регистрация: 22.05.2015
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