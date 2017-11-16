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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Массовые драки обсудили со школьниками на уроке футбольной толерантности в Петербурге
Школьный урок "Футбол без дискриминации" прошел в петербургской гимназии ?49 в рамках одноименной всероссийской акции. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе городского комитета по физической культуре и спорту.
"Урок длился более двух часов, актовый зал этой школы был полностью занят, [присутствовало] более ста человек - 8-11 классы", - пояснили в пресс-службе.
На открытом уроке присутствовал бывший защитник и главный тренер петербургского "Зенита" Вячеслав Булавин.
"Дети разыграли ряд кризисных ситуаций, сделали свою оценку. После каждого обсуждения Вячеслав Иванович делал свои комментарии. Кризисные ситуации - массовая драка футболистов в рамках матча, Суарес укусил соперника за плечо. Вот такие эпизоды", - отметили в пресс-службе.
"Урок длился более двух часов, актовый зал этой школы был полностью занят, [присутствовало] более ста человек - 8-11 классы", - пояснили в пресс-службе.
На открытом уроке присутствовал бывший защитник и главный тренер петербургского "Зенита" Вячеслав Булавин.
"Дети разыграли ряд кризисных ситуаций, сделали свою оценку. После каждого обсуждения Вячеслав Иванович делал свои комментарии. Кризисные ситуации - массовая драка футболистов в рамках матча, Суарес укусил соперника за плечо. Вот такие эпизоды", - отметили в пресс-службе.
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