Опрос:

Новости партнеров

Роман Павлюченко: Денисов заслуживает вызова в сборную России

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о том, что главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов не вызывает полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова.

"По своей сегодняшней игре он заслуживает вызова. Не знаю, что случилось, какая кошка между ними пробежала. Возможно у тренера своя обойма тех, на кого он делает ставку, и своё видение футбола. Это нормальная ситуация. При этом я знаю футболиста Денисова, который может помочь любой команде, и сборной России в том числе. Но главный тренер Черчесов и ему решать, кого вызывать", - цитирует Павлюченко "Чемпионат.сом".
Теги: Павлюченко Денисов Сборная России
Сегодня, 17:17
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 17:22) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Алания»
http://www.sport-express.ru/football/rusteam/reviews/sbornaya-2017-beznadegi-net-1335820/
По этой ссылке Игорь Рабинер грамотно расписал почему И.Денисов не нужен и не будет больше в сборной, не только у Стаса, но и у других тренеров тоже.
Денисов в матче гостевом с Шерифом из 17 единоборств выиграл только ТРИ!
После двух его обрезов Локомотиву забили ДВА гола!
И это его считает кто-то ещё лучшим опорником страну?
Зобнин, Глушаков, Кузяев, да Тарасов даже лучшим является, чем он.
Регистрация: 3.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.