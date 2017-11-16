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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Крылья Советов" весной планируют провести три матча на стадионе "Самара-Арена"
"Крылья Советов" планируют провести три матча ФНЛ на стадионе "Самара-Арена", который строится к чемпионату мира 2018 года, сообщил генеральный директор клуба Виталий Шашков.
"Планируется, что 7 апреля сыграем со "Спартаком-2", 15 апреля - с "Енисеем" и 6 мая [планируем сыграть] с "Кубанью". Но пока еще не факт, что это будет так", - цитирует Шашкова ТАСС.
В рамках чемпионата мира на стадионе "Самара-Арена" пройдут четыре матча группового этапа (17, 21, 25 и 28 июня), включая игру сборной России, а также встречи 1/8 и 1/4 финала (2 и 7 июля соответственно).
3 октября на заседании Совета при президента РФ по развитию физической культуры и спорту министр спорта Павел Колобков доложил, что на отдельных этапах работ на стадионе в Самаре имеются отставания до полутора месяцев. Арена, рассчитанная на 45 тыс. зрителей, возводится на въезде в Самару около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти.
"Планируется, что 7 апреля сыграем со "Спартаком-2", 15 апреля - с "Енисеем" и 6 мая [планируем сыграть] с "Кубанью". Но пока еще не факт, что это будет так", - цитирует Шашкова ТАСС.
В рамках чемпионата мира на стадионе "Самара-Арена" пройдут четыре матча группового этапа (17, 21, 25 и 28 июня), включая игру сборной России, а также встречи 1/8 и 1/4 финала (2 и 7 июля соответственно).
3 октября на заседании Совета при президента РФ по развитию физической культуры и спорту министр спорта Павел Колобков доложил, что на отдельных этапах работ на стадионе в Самаре имеются отставания до полутора месяцев. Арена, рассчитанная на 45 тыс. зрителей, возводится на въезде в Самару около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти.
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