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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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61-летняя футбольная болельщица из Екатеринбурга написала песню к ЧМ-2018
Жительница Екатеринбурга, футбольная болельщица Ирина Саенко написала песню к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщили в Свердловской региональной общественной организации "Дорогами добра".
"Слушательница компьютерных курсов "Статус: онлайн", 61-летняя футбольная болельщица Ирина Саенко написала песню к чемпионату мира по футболу 2018 года. Песня есть пока только в стихах, но впоследствии она будет наложена на музыку", - сказали в организации.
Песня состоит из трех куплетов и припева. "От сборной ждем, конечно, что ни говори, / Красивой, слаженной, уверенной игры, / И нам выигрывать пора, чтоб крикнуть громкое "Ура"! / Ну, постарайтесь для России, тренера", - гласит один из куплетов.
Уже в пятницу пенсионеры, слушатели компьютерных курсов оформят паспорта болельщиков, чтобы попасть на матчи ЧМ-2018. "Все делается через сайт. Сначала необходимо купить билеты, а затем разобраться, как получить эти билеты. Завтра к нам [для оформления паспорта болельщика] придет 12-15 человек", - пояснил в беседе с ТАСС руководитель движения "Дорогами добра", организатора компьютерных курсов, Валерий Басай.
ТАСС
"Слушательница компьютерных курсов "Статус: онлайн", 61-летняя футбольная болельщица Ирина Саенко написала песню к чемпионату мира по футболу 2018 года. Песня есть пока только в стихах, но впоследствии она будет наложена на музыку", - сказали в организации.
Песня состоит из трех куплетов и припева. "От сборной ждем, конечно, что ни говори, / Красивой, слаженной, уверенной игры, / И нам выигрывать пора, чтоб крикнуть громкое "Ура"! / Ну, постарайтесь для России, тренера", - гласит один из куплетов.
Уже в пятницу пенсионеры, слушатели компьютерных курсов оформят паспорта болельщиков, чтобы попасть на матчи ЧМ-2018. "Все делается через сайт. Сначала необходимо купить билеты, а затем разобраться, как получить эти билеты. Завтра к нам [для оформления паспорта болельщика] придет 12-15 человек", - пояснил в беседе с ТАСС руководитель движения "Дорогами добра", организатора компьютерных курсов, Валерий Басай.
ТАСС
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