61-летняя футбольная болельщица из Екатеринбурга написала песню к ЧМ-2018

Жительница Екатеринбурга, футбольная болельщица Ирина Саенко написала песню к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщили в Свердловской региональной общественной организации "Дорогами добра"."Слушательница компьютерных курсов "Статус: онлайн", 61-летняя футбольная болельщица Ирина Саенко написала песню к чемпионату мира по футболу 2018 года. Песня есть пока только в стихах, но впоследствии она будет наложена на музыку", - сказали в организации.Песня состоит из трех куплетов и припева. "От сборной ждем, конечно, что ни говори, / Красивой, слаженной, уверенной игры, / И нам выигрывать пора, чтоб крикнуть громкое "Ура"! / Ну, постарайтесь для России, тренера", - гласит один из куплетов.Уже в пятницу пенсионеры, слушатели компьютерных курсов оформят паспорта болельщиков, чтобы попасть на матчи ЧМ-2018. "Все делается через сайт. Сначала необходимо купить билеты, а затем разобраться, как получить эти билеты. Завтра к нам [для оформления паспорта болельщика] придет 12-15 человек", - пояснил в беседе с ТАСС руководитель движения "Дорогами добра", организатора компьютерных курсов, Валерий Басай.