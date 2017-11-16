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Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Всероссийский урок "Футбол без дискриминации" прошел в городах - организаторах ЧМ-2018
Всероссийский школьный урок "Футбол без дискриминации", приуроченный ко Дню толерантности, состоялся в четверг во всех городах - организаторах чемпионата мира 2018 года; он прошел в более чем 70 школах России. Организаторами урока являются оргкомитет "Россия-2018" и Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности, сообщает ТАСС.
По словам организаторов, основной целью урока является создание среды, свободной от дискриминации, на всех мероприятиях чемпионата мира 2018 года, а также профилактика дискриминирующего поведения, воспитание ответственного, толерантного, гражданско-ориентированного поколения.
Урок в московской школе 1394 прошел при участии офицера Российского футбольного союза по борьбе с расизмом и посла чемпионата мира Алексея Смертина. "Футбол объединяет различные сообщества, нации и континенты. В следующем году пройдет чемпионат мира в России. Жители нашей страны должны быть максимально радушны и толерантны к гостям, которые к нам приедут", - отметил Смертин в своей приветственной речи.
Также о правильности толерантного поведения рассказала российская певица, посол чемпионата мира Зара.
"Хочется, чтобы чемпионат мира по футболу был честным, профессиональным и открытым. Мы к этому готовы и подрастающее поколение тоже. В мои обязанности входит, чтобы людям с ограниченными возможностями сделали все удобства на чемпионате мира, и оргкомитет к этому готов", - отметила певица.
Урок в московской школе начался с ввода в историю создания Международной федерации футбола (ФИФА), а также с информации о чемпионате мира 2018 года. Затем школьникам был показан короткий видеоролик о борьбе с дискриминацией среди футбольных болельщиков, по итогам которого ученики обсудили увиденное.
После общения школьники разделились на группы и вместе с известными гостями сыграли в игру по развитию толерантности на примерах из мирового футбола. Среди заданий ученикам было дано объяснить, что не так сделал уругвайский футболист Луис Суарес, когда на чемпионате мира 2014 года он укусил итальянского защитника Джорджо Кьеллини.
По словам Смертина, такие уроки помогают развивать у молодежи чувства взаимопомощи и взаимопонимания.
"Нужно говорить о дискриминации в контексте повседневной жизни. Мы говорим с ребятами о самом важном в этом мире - положительном отношении к окружающим, доброжелательности, ответственности, ведь нужно быть в социуме чуткими, добрыми", - сказал бывший футболист.
По мнению Смертина, россияне морально готовы к предстоящему чемпионату мира.
"Кубок конфедераций был генеральной репетицией чемпионата мира и прекрасной возможностью показать иностранцам свои города. На нем мы пробудили своих болельщиков, которые поняли, чего можно ожидать от чемпионата мира", - подчеркнул посол мирового первенства.
По словам организаторов, основной целью урока является создание среды, свободной от дискриминации, на всех мероприятиях чемпионата мира 2018 года, а также профилактика дискриминирующего поведения, воспитание ответственного, толерантного, гражданско-ориентированного поколения.
Урок в московской школе 1394 прошел при участии офицера Российского футбольного союза по борьбе с расизмом и посла чемпионата мира Алексея Смертина. "Футбол объединяет различные сообщества, нации и континенты. В следующем году пройдет чемпионат мира в России. Жители нашей страны должны быть максимально радушны и толерантны к гостям, которые к нам приедут", - отметил Смертин в своей приветственной речи.
Также о правильности толерантного поведения рассказала российская певица, посол чемпионата мира Зара.
"Хочется, чтобы чемпионат мира по футболу был честным, профессиональным и открытым. Мы к этому готовы и подрастающее поколение тоже. В мои обязанности входит, чтобы людям с ограниченными возможностями сделали все удобства на чемпионате мира, и оргкомитет к этому готов", - отметила певица.
Урок в московской школе начался с ввода в историю создания Международной федерации футбола (ФИФА), а также с информации о чемпионате мира 2018 года. Затем школьникам был показан короткий видеоролик о борьбе с дискриминацией среди футбольных болельщиков, по итогам которого ученики обсудили увиденное.
После общения школьники разделились на группы и вместе с известными гостями сыграли в игру по развитию толерантности на примерах из мирового футбола. Среди заданий ученикам было дано объяснить, что не так сделал уругвайский футболист Луис Суарес, когда на чемпионате мира 2014 года он укусил итальянского защитника Джорджо Кьеллини.
По словам Смертина, такие уроки помогают развивать у молодежи чувства взаимопомощи и взаимопонимания.
"Нужно говорить о дискриминации в контексте повседневной жизни. Мы говорим с ребятами о самом важном в этом мире - положительном отношении к окружающим, доброжелательности, ответственности, ведь нужно быть в социуме чуткими, добрыми", - сказал бывший футболист.
По мнению Смертина, россияне морально готовы к предстоящему чемпионату мира.
"Кубок конфедераций был генеральной репетицией чемпионата мира и прекрасной возможностью показать иностранцам свои города. На нем мы пробудили своих болельщиков, которые поняли, чего можно ожидать от чемпионата мира", - подчеркнул посол мирового первенства.
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