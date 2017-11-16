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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Стадион в Саранске подал заявку в РФС на проведение тестового матча участием молодежной сборной России
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Геннадий Орлов: однажды Лапочкин не поставил пенальти "Спартаку", Лавров сразу позвонил Мутко и сказал, что такие судьи нам не нужны (33)
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Владимир Стогниенко: было бы красиво, чтобы карьера Буффона завершилась на ЧМ-2018, но менее великим он не стал
Владимир Стогниенко: было бы красиво, чтобы карьера Буффона завершилась на ЧМ-2018, но менее великим он не стал
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Пользователи сайта продажи билетов на ЧМ-2018 обвинили авторов сайта в безграмотности (фото) (10)
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Андрей Лунев выписан из больницы (12)
Андрей Лунев выписан из больницы (12)
В столице Перу была зафиксирована сейсмическая активность из-за празднования гола Фарфана
Во время ответного стыкового матча за выход на ЧМ-2018 между командами Перу и Новой Зеландии (2:0) жителей столицы Перу предупредили о сейсмической активности.
На 28-й минуте, когда счет в матче открыл хавбек "Локомотива" Джефферсон Фарфан, мобильное приложение Earthquake Network предупредило своих пользователей о толчках в Лиме.
Это связывают с бурным празднованием гола перуанцами, а не с реальной угрозой землетрясения.
Sports.ru
На 28-й минуте, когда счет в матче открыл хавбек "Локомотива" Джефферсон Фарфан, мобильное приложение Earthquake Network предупредило своих пользователей о толчках в Лиме.
Это связывают с бурным празднованием гола перуанцами, а не с реальной угрозой землетрясения.
Sports.ru
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