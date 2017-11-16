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В столице Перу была зафиксирована сейсмическая активность из-за празднования гола Фарфана

Во время ответного стыкового матча за выход на ЧМ-2018 между командами Перу и Новой Зеландии (2:0) жителей столицы Перу предупредили о сейсмической активности.

На 28-й минуте, когда счет в матче открыл хавбек "Локомотива" Джефферсон Фарфан, мобильное приложение Earthquake Network предупредило своих пользователей о толчках в Лиме.

Это связывают с бурным празднованием гола перуанцами, а не с реальной угрозой землетрясения.

Sports.ru
Теги: Фарфан Сборная Перу
Сегодня, 20:48
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