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В "Лужниках" увеличат число указателей, чтобы избежать задержки болельщиков

Дополнительные указатели для болельщиков разместят на стадионе "Лужники", чтобы избежать задержки зрителей и давки. Об этом сообщила в эфире радиостанции "Говорит Москва" директор по проектированию объектов гражданского строительства АО "Мосинжпроект" (генподрядчик реконструкции "Лужников") Галина Гордюшина.

"Сегодня я лично два часа работала на стадионе с комиссией, и мы приняли решение увеличить количество указателей в полтора раза. Мы зафиксировали все недостатки по навигации, и есть понимание, куда что нужно добавить Сейчас в усиленном режиме все это будем менять, увеличивать и добавлять ко второй тестовой игре", - сказала Гордюшина.
Вчера, 22:45
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