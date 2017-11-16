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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В "Лужниках" увеличат число указателей, чтобы избежать задержки болельщиков
Дополнительные указатели для болельщиков разместят на стадионе "Лужники", чтобы избежать задержки зрителей и давки. Об этом сообщила в эфире радиостанции "Говорит Москва" директор по проектированию объектов гражданского строительства АО "Мосинжпроект" (генподрядчик реконструкции "Лужников") Галина Гордюшина.
"Сегодня я лично два часа работала на стадионе с комиссией, и мы приняли решение увеличить количество указателей в полтора раза. Мы зафиксировали все недостатки по навигации, и есть понимание, куда что нужно добавить Сейчас в усиленном режиме все это будем менять, увеличивать и добавлять ко второй тестовой игре", - сказала Гордюшина.
"Сегодня я лично два часа работала на стадионе с комиссией, и мы приняли решение увеличить количество указателей в полтора раза. Мы зафиксировали все недостатки по навигации, и есть понимание, куда что нужно добавить Сейчас в усиленном режиме все это будем менять, увеличивать и добавлять ко второй тестовой игре", - сказала Гордюшина.
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