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Сергей Собянин: организаторам нужно сделать выводы после давки в "Лужниках"

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что организаторам необходимо сделать выводы после давки на стадионе "Лужники" после матча сборной России против Аргентины (0:1).

"Сам выход со стадиона во время матча затянулся, и сама погода создавала некомфортную ситуацию. Организаторам нужно сделать выводы и перераспределить потоки, а самое главное - предупреждать болельщиков, что нет одномоментного выхода со стадиона. Невозможно 80 тысяч человек сразу загрузить в автобусы.

Сами "Лужники" показали себя неплохо. Никаких технических сбоев не было, все прошло достаточно хорошо, хотя стадион впервые собрал такое количество болельщиков", - цитирует Собянина ТАСС.
Сегодня, 05:24
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