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Александр Никитин: на "Волгоград Арене" соберутся 45 тысяч, да как гаркнут - вот это класс!

Бывший нападающий "Ротора", посол чемпионата мира-2018 Александр Никитин выразил надежду на яркую атмосферу и громкую поддержку болельщиков на стадионе в Волгограде.

"Знаете, что такое футбольное счастье? Когда стадион ревет, когда ты несешься по полю и понимаешь: это победа. Я помню, как в Волгограде в 1981 году мы вышли в первую лигу, выиграли у Барнаула 3:1. Это было то самое счастье. Стадион тогда вмещал 45 тысяч человек, а пришло 47-48 тыс. Все трибуны были забиты. И вот последний гол, стадион ревет, кто-то кричит: "Побежали круг почета". Мы пробегаем, оборачиваемся, а там толпа людей, скандирует: "Рвите майки, майки рвите, на память!". А мы не можем: майки тогда были – чистая шерсть, не рвутся! Мы их все же кое-как порвали. Вот это были эмоции. Хочу, чтобы на чемпионате мира по футболу 2018 наши болельщики испытали нечто похожее.

У нас в Волгограде футбол очень любят. Я считаю, что у нас один из лучших стадионов: он компактный, двухъярусный, акустика будет потрясающая. Могу представить, как соберутся 45 тысяч зрителей да как гаркнут – очень мощно. Вот это класс", - цитирует Никитина Welcome 2018.
Сегодня, 17:09
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 17:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
Круто !
Я вчера был в собачьем питомнике - не понравилось, хотя гавкали ВСЕ 45 тысяч ! )))))))))))))))))
В чём класс ?
Я думал в футболе - оказывается, в тявканье (((((((((((((((((((
Регистрация: 19.04.2017
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