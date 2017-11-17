Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Краснодар"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Леонид Рапопорт: ЧМ-2018 позволит сделать Екатеринбург доступным для жителей Дальнего Востока

Жители Дальнего Востока смогут открыть для себя Свердловскую область благодаря проведению матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге, заявил министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

"У нас будет больше всего гостей, потому что к нам приедут не только представители других стран, но и весь север, юг [России] и Дальний Восток. Проведение чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге позволяет "открыть окно футбола" на восток нашей страны" - цитирует Рапопорта ТАСС.

Он добавил, что вследствие этого в регион, в том числе, пойдут новые инвестиции.
Сегодня, 17:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.