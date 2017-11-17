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Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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18:07
Сергей Лавров: наш приоритет - обеспечение максимального комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков
Сергей Лавров: наш приоритет - обеспечение максимального комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков
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09:25
Сергей Лавров: обеспечение безопасного пребывания игроков и болельщиков на ЧМ-2018 - наш безусловный приоритет
Сергей Лавров: обеспечение безопасного пребывания игроков и болельщиков на ЧМ-2018 - наш безусловный приоритет
07:59
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Сергей Лавров: наш приоритет - обеспечение максимального комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что российские правоохранительные органы делают все для обеспечения безопасности на чемпионате мира-2018.
"Обеспечение максимально комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков - наш безусловный приоритет. Российские правоохранительные органы предпринимают все необходимые шаги в этом направлении. В частности, в целях профилактики угроз терроризма создан межведомственный оперативный штаб, координирующий усилия соответствующих силовых структур.
Чтобы свести риски к минимуму, наладили плотное взаимодействие с зарубежными партнерами, в том числе в рамках открытой для всех государств конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, в частности футбольных матчей. Предусмотренные конвенцией национальные футбольные информационные пункты имеют доступ к закрытому интернет- порталу, где размещена информация о болельщиках - нарушителях общественного порядка, "группах риска", а также содержатся другие полезные сведения", - цитирует Лаврова ТАСС.
"Обеспечение максимально комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков - наш безусловный приоритет. Российские правоохранительные органы предпринимают все необходимые шаги в этом направлении. В частности, в целях профилактики угроз терроризма создан межведомственный оперативный штаб, координирующий усилия соответствующих силовых структур.
Чтобы свести риски к минимуму, наладили плотное взаимодействие с зарубежными партнерами, в том числе в рамках открытой для всех государств конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, в частности футбольных матчей. Предусмотренные конвенцией национальные футбольные информационные пункты имеют доступ к закрытому интернет- порталу, где размещена информация о болельщиках - нарушителях общественного порядка, "группах риска", а также содержатся другие полезные сведения", - цитирует Лаврова ТАСС.
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