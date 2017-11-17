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Сергей Лавров: наш приоритет - обеспечение максимального комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что российские правоохранительные органы делают все для обеспечения безопасности на чемпионате мира-2018.

"Обеспечение максимально комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков - наш безусловный приоритет. Российские правоохранительные органы предпринимают все необходимые шаги в этом направлении. В частности, в целях профилактики угроз терроризма создан межведомственный оперативный штаб, координирующий усилия соответствующих силовых структур.

Чтобы свести риски к минимуму, наладили плотное взаимодействие с зарубежными партнерами, в том числе в рамках открытой для всех государств конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, в частности футбольных матчей. Предусмотренные конвенцией национальные футбольные информационные пункты имеют доступ к закрытому интернет- порталу, где размещена информация о болельщиках - нарушителях общественного порядка, "группах риска", а также содержатся другие полезные сведения", - цитирует Лаврова ТАСС.
Сегодня, 18:07
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