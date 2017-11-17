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Цены на авиабилеты в городах ЧМ-2018 выросли до 44 процентов

Спрос на авиабилеты в города России, где пройдут матчи ЧМ-2018, заметно вырос за последнюю неделю, рост цен на некоторых направлениях превышает 40%, сообщил PR-директор поисковика билетов Aviasales Янис Дзенис.

"На этой неделе стартовал второй этап продажи билетов на матчи ЧМ-2018. Мы видим, что ажиотажный спрос распространился и на перелеты. Прилететь в Москву из Петербурга на финальный матч стоит на 40 процентов дороже, чем обычно, 10 370 рублей против привычных 6 тысяч. Билеты из Екатеринбурга дорожают на 5 процентов, увеличение цены уже сейчас заметно на рейсах из Сочи на 14 процентов.

Полуфинальный матч в Петербурге москвичам обойдется на 41 процент дороже, болельщики из Уфы должны прибавить 44 процента к обычной цене билета, при этом перелет из Симферополя в Санкт-Петербург подорожает "лишь" на 7 процентов, c 17 до 18 тыся за рейс туда-обратно.
Если билеты из Москвы в Самару на четвертьфинал, который состоится 7 июля, стоят дороже всего на один процент (7 798 рублей), то, чтобы слетать в Казань, нужно выложить пятую часть среднемесячного заработка. К ключевым играм ЧМ-2018 стоимость перелета по этому направлению поднимается на 42 процента, до 9 058 рублей", - цитирует Дзениса "Интерфакс".
Сегодня, 18:25
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(1)
№8 Написал: grisha (Сегодня, 19:53) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
не сам отправил..

Непротивленец злу насилием ?
А сколько он сам убил, подписав расстрельные списки ?
Регистрация: 19.04.2017
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:43) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Цитата: Пивовед
сучьё ненасытноемлять..

Ну,
За Калинина !!!
Не зря это сучок козлинную бородку отрастил и жену в концлагерь отправил - УРАААААААААААААААААААА!!!

не сам отправил..
отправили.
но старичок даже не сопротивлялся, не попытавшись спасти её..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: grisha (Сегодня, 19:34) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
сучьё ненасытноемлять..

Ну,
За Калинина !!!
Не зря это сучок козлинную бородку отрастил и жену в концлагерь отправил - УРАААААААААААААААААААА!!!
Гордое имя носите, таварищы !!
Регистрация: 19.04.2017
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
заи6ись !
не встаём,- взлетаем с колен !
вон, парни из материковой России удивляются е6анутости ценовой политики спекулянтов..
а что делать нам, калининградцам ?

у нас единственный способ быстро добраться на материк- только самолётом..

хуле. поезд ползёт сутки до Москвы, самолётом же 2,5 часа лёту..

было6лять..

а самое смешное, что после этого чемпионата билеты никуя не подешевеют обратно6лять..

сучьё ненасытноемлять..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:26) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: grisha
Это успех !!
42 прОцента
Но надо довести наши успехи до 100 прОцентов засеяния НАШИХ родных полей иностранными початками в целях борьбы с амеркинским империализмом ))))
Шоб враг не пробрался к истокам наших сорняков на полях )))))))))))))))

Фигвам, хорош уже бред свой постить.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 19:02) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Во. Во, гады.
С Питера надо добраться в Самару на матч , поезд бесплатный идёт только с Москвы, а в Москву самолёт 6 тыщ в одну сторону, капец. И это за 7 мес.заранее
Регистрация: 10.09.2012
№2 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 18:38) #
  • 0
  •  (4)

Проститутки уже подсчитывают прибыль


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009
№1 Написал: grisha (Сегодня, 18:34) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это успех !!
44 прОцента
Но надо довести наши успехи до 100 прОцентов засеЕния и засиЯния НАШИХ родных полей иностранными початками в целях борьбы с амеркинским империализмом ))))
Шоб враг не пробрался к истокам наших сорняков на полях )))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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