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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Цены на авиабилеты в городах ЧМ-2018 выросли до 44 процентов
Спрос на авиабилеты в города России, где пройдут матчи ЧМ-2018, заметно вырос за последнюю неделю, рост цен на некоторых направлениях превышает 40%, сообщил PR-директор поисковика билетов Aviasales Янис Дзенис.
"На этой неделе стартовал второй этап продажи билетов на матчи ЧМ-2018. Мы видим, что ажиотажный спрос распространился и на перелеты. Прилететь в Москву из Петербурга на финальный матч стоит на 40 процентов дороже, чем обычно, 10 370 рублей против привычных 6 тысяч. Билеты из Екатеринбурга дорожают на 5 процентов, увеличение цены уже сейчас заметно на рейсах из Сочи на 14 процентов.
Полуфинальный матч в Петербурге москвичам обойдется на 41 процент дороже, болельщики из Уфы должны прибавить 44 процента к обычной цене билета, при этом перелет из Симферополя в Санкт-Петербург подорожает "лишь" на 7 процентов, c 17 до 18 тыся за рейс туда-обратно.
Если билеты из Москвы в Самару на четвертьфинал, который состоится 7 июля, стоят дороже всего на один процент (7 798 рублей), то, чтобы слетать в Казань, нужно выложить пятую часть среднемесячного заработка. К ключевым играм ЧМ-2018 стоимость перелета по этому направлению поднимается на 42 процента, до 9 058 рублей", - цитирует Дзениса "Интерфакс".
"На этой неделе стартовал второй этап продажи билетов на матчи ЧМ-2018. Мы видим, что ажиотажный спрос распространился и на перелеты. Прилететь в Москву из Петербурга на финальный матч стоит на 40 процентов дороже, чем обычно, 10 370 рублей против привычных 6 тысяч. Билеты из Екатеринбурга дорожают на 5 процентов, увеличение цены уже сейчас заметно на рейсах из Сочи на 14 процентов.
Полуфинальный матч в Петербурге москвичам обойдется на 41 процент дороже, болельщики из Уфы должны прибавить 44 процента к обычной цене билета, при этом перелет из Симферополя в Санкт-Петербург подорожает "лишь" на 7 процентов, c 17 до 18 тыся за рейс туда-обратно.
Если билеты из Москвы в Самару на четвертьфинал, который состоится 7 июля, стоят дороже всего на один процент (7 798 рублей), то, чтобы слетать в Казань, нужно выложить пятую часть среднемесячного заработка. К ключевым играм ЧМ-2018 стоимость перелета по этому направлению поднимается на 42 процента, до 9 058 рублей", - цитирует Дзениса "Интерфакс".
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