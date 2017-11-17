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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виталий Мутко: ситуацию с выходом из "Лужников" немного подраздули
Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко считает, что ситуация с выходом болельщиков в "Лужниках" после матча против сборной Аргентины (0:1) слишком раздута.
"Мы немножко подраздули эту ситуацию. Во-первых, я принес извинения всем людям за причиненные неудобства. А во-вторых, наверное, лучше так, чем с какими-то более серьезными последствиями, потому что система выпуска со стадиона была направлена на сохранение безопасности людей", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Мутко подчеркнул, что ситуация в "Лужниках" будет серьезно проанализирована правительством Москвы, МВД, министерством спорта и оргкомитетом ЧМ.
"Мы сделаем все необходимые выводы. Уже в марте мы будем проводить матч со сборной Бразилии. Мы еще раз посмотрим на все, что связано с организацией этого матча. Никто никогда с себя никакой ответственности не снимал", - подчеркнул Мутко.
"Мы немножко подраздули эту ситуацию. Во-первых, я принес извинения всем людям за причиненные неудобства. А во-вторых, наверное, лучше так, чем с какими-то более серьезными последствиями, потому что система выпуска со стадиона была направлена на сохранение безопасности людей", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Мутко подчеркнул, что ситуация в "Лужниках" будет серьезно проанализирована правительством Москвы, МВД, министерством спорта и оргкомитетом ЧМ.
"Мы сделаем все необходимые выводы. Уже в марте мы будем проводить матч со сборной Бразилии. Мы еще раз посмотрим на все, что связано с организацией этого матча. Никто никогда с себя никакой ответственности не снимал", - подчеркнул Мутко.
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