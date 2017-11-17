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Виталий Мутко: ситуацию с выходом из "Лужников" немного подраздули

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко считает, что ситуация с выходом болельщиков в "Лужниках" после матча против сборной Аргентины (0:1) слишком раздута.

"Мы немножко подраздули эту ситуацию. Во-первых, я принес извинения всем людям за причиненные неудобства. А во-вторых, наверное, лучше так, чем с какими-то более серьезными последствиями, потому что система выпуска со стадиона была направлена на сохранение безопасности людей", - цитирует Мутко "Р-Спорт".

Мутко подчеркнул, что ситуация в "Лужниках" будет серьезно проанализирована правительством Москвы, МВД, министерством спорта и оргкомитетом ЧМ.

"Мы сделаем все необходимые выводы. Уже в марте мы будем проводить матч со сборной Бразилии. Мы еще раз посмотрим на все, что связано с организацией этого матча. Никто никогда с себя никакой ответственности не снимал", - подчеркнул Мутко.
Теги: Мутко
Сегодня, 19:14
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№6 Написал: grisha (Сегодня, 20:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
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Цитата: Вася Поткин
Мудко - педрило Пукиноское

В стране Великого Пука каждое мудко - педрило ))))))))))))))))))))))))))))
Не том и стоит сегодня ЗЕМЛЯ РУССКАЯ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№5 Написал: Вася Поткин (Сегодня, 20:01) #
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online

Мудко - педрило Пукиноское
Регистрация: 9.10.2016
№4 Написал: grisha (Сегодня, 19:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Thor
футбольный праздник умудряются превратить в какой-то ГУЛАГ

Метналитет и страх перед людьми - это не открытие, это сегодняшнее положение
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: Thor (Сегодня, 19:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
У нас даже футбольный праздник умудряются превратить в какой-то ГУЛАГ с конвоирами и собаками , и заключенными зрителями идущими в коридоре из вооруженных солдат в столыпинский вагон по этапу к метро..
Менты работают по своим инструкциям 40-летней давности , по другому они просто не умеют


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009
№2 Написал: grisha (Сегодня, 19:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Баран

Гордость России
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:24) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Баран


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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