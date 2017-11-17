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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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На стадионе "Санкт-Петербург" установили системы отпугивания птиц
Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что на стадионе в Санкт-Петербурге установлены системы отпугивания птиц, чтобы не допустить повторения ситуации с бакланами, такой опыт будет учтен и для других стадионов.
Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что в ходе эксплуатации стадиона "Санкт-Петербург" были выявлены проблемы со светоотражающей пленкой. По его словам, оказалось, что защита от птиц работает неправильно, и, например, баклан, своим мощным клювом разрушает цельность пленки.
"Были приняты решения, на стадионе установлена система отпугивания птиц, потому что на многих стадионах установлены мембраны, которые привлекают пернатых. Такой опыт будет учтен и для других стадионов. Мы посмотрим, где еще может быть такая кровля", - приводит слова Мутко "Р-Спорт".
Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что в ходе эксплуатации стадиона "Санкт-Петербург" были выявлены проблемы со светоотражающей пленкой. По его словам, оказалось, что защита от птиц работает неправильно, и, например, баклан, своим мощным клювом разрушает цельность пленки.
"Были приняты решения, на стадионе установлена система отпугивания птиц, потому что на многих стадионах установлены мембраны, которые привлекают пернатых. Такой опыт будет учтен и для других стадионов. Мы посмотрим, где еще может быть такая кровля", - приводит слова Мутко "Р-Спорт".
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