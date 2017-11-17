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Комплекс "Безопасный город" будет внедрен в Екатеринбурге к ЧМ-2018

Комплекс "Безопасный город" внедрят к ЧМ-2018 в Екатеринбурге для обеспечения общественного порядка на время проведения матчей мирового первенства. Об этом ТАСС сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с главой Росгвардии Виктором Золотовым в Екатеринбурге.

"Мы сейчас вместе с нашими коллегами из правоохранительных органов, с Росгвардией активно внедряем аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", который станет основой системы обеспечения безопасности наших жителей и гостей, в том числе и во время ЧМ-2018", - сказал Куйвашев.

По данным департамента информационной политики региона, новая система безопасности включает в себя технические средства контроля за правопорядком и позволит создать единую сеть видеонаблюдения. Она позволит объединить информацию о ситуации в транспортной сети региона, данные транспортных предприятий, систем навигационного контроля, которым до конца года будет оснащен весь общественный транспорт.

По словам Золотова, войска национальной гвардии уже приступили к реализации заключительного этапа подготовительных мероприятий. Он отметил, что в Екатеринбурге в июне следующего года пройдет четыре футбольных матча, и "Росгвардия совместно с другими силовыми структурами обеспечит их безопасность".
Сегодня, 22:08
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