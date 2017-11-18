Стадион в Самаре будет готов к намеченным на апрель тестовым матчам

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Краснодар"?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:41
Георгий Джикия: "Спартак" еще поборется за чемпионство (6)
Георгий Джикия: "Спартак" еще поборется за чемпионство (6)
Вчера, 23:26
Виталий Мутко об английском языке: для общения мне пока хватает знаний, еще подналяжем (1)
Виталий Мутко об английском языке: для общения мне пока хватает знаний, еще подналяжем (1)
Вчера, 23:04
Зинедин Зидан опроверг конфликт Рамоса и Роналду
Зинедин Зидан опроверг конфликт Рамоса и Роналду
Вчера, 23:00
"Лилль" обыграл "Сент-Этьен" и покинул зону вылета
"Лилль" обыграл "Сент-Этьен" и покинул зону вылета
Вчера, 22:58
Илья Максимов: Аршавина сейчас в "Зенит" вернуть – и точно будет не хуже нынешних игроков (1)
Илья Максимов: Аршавина сейчас в "Зенит" вернуть – и точно будет не хуже нынешних игроков (1)
Вчера, 22:40
ЦСКА прибыл в Хабаровск
ЦСКА прибыл в Хабаровск
Вчера, 22:30
Владелец "Лиона": Фекин останется в команде
Владелец "Лиона": Фекин останется в команде
Вчера, 21:24
Нобель Арустамян: "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с Джикией до 2022 года (15)
Нобель Арустамян: "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с Джикией до 2022 года (15)
Вчера, 21:18
Нобель Арустамян: "Краснодар" рассматривает приобретение форварда "Тосно" Заболотного (1)
Нобель Арустамян: "Краснодар" рассматривает приобретение форварда "Тосно" Заболотного (1)
Вчера, 21:08
Игрокам и персоналу "Крыльев" не платят зарплату уже 3 месяца? (3)
Игрокам и персоналу "Крыльев" не платят зарплату уже 3 месяца? (3)
Вчера, 20:22
Константин Кучаев: если Вернблум все-таки ударил Миранчука, то не думаю, что это было намеренно (3)
Константин Кучаев: если Вернблум все-таки ударил Миранчука, то не думаю, что это было намеренно (3)
Вчера, 20:16
Георгий Джикия: после того, как подписал контракт со "Спартаком", я - самый счастливый человек в мире (5)
Георгий Джикия: после того, как подписал контракт со "Спартаком", я - самый счастливый человек в мире (5)
Вчера, 19:01
"Галатасарай" пока не обращался в ЦСКА по поводу возможного трансфера Георгия Щенникова
"Галатасарай" пока не обращался в ЦСКА по поводу возможного трансфера Георгия Щенникова
Вчера, 18:25
Цены на авиабилеты в городах ЧМ-2018 выросли до 44 процентов (8)
Цены на авиабилеты в городах ЧМ-2018 выросли до 44 процентов (8)
Вчера, 18:07
Сергей Лавров: наш приоритет - обеспечение максимального комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков
Сергей Лавров: наш приоритет - обеспечение максимального комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков
Вчера, 17:34
Олег Флегонтов: поводов для переноса игры с "Локомотивом" (1)
Олег Флегонтов: поводов для переноса игры с "Локомотивом" (1)
Вчера, 17:27
Леонид Рапопорт: ЧМ-2018 позволит сделать Екатеринбург доступным для жителей Дальнего Востока
Леонид Рапопорт: ЧМ-2018 позволит сделать Екатеринбург доступным для жителей Дальнего Востока
Вчера, 17:09
Александр Никитин: на "Волгоград Арене" соберутся 45 тысяч, да как гаркнут - вот это класс! (3)
Александр Никитин: на "Волгоград Арене" соберутся 45 тысяч, да как гаркнут - вот это класс! (3)
Стадион в Самаре будет готов к намеченным на апрель тестовым матчам
Строящийся к ЧМ-2018 стадион "Самара-Арена" будет готов к проведению запланированных на апрель тестовых матчей, сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
"До сих пор есть некоторое отставание от графика возведения объекта, предпринимаются дополнительные усилия, выстроена система контроля. Рассчитываю, что все это создаст условия, чтобы отставание ликвидировать и чтобы к контрольным матчам, которые предполагается провести в апреле, стадион был готов.
Во время этих матчей нужно отладить абсолютно все вопросы, в том числе доставку болельщиков, их проход и размещение на трибунах", - цитирует Азарова ТАСС.
"До сих пор есть некоторое отставание от графика возведения объекта, предпринимаются дополнительные усилия, выстроена система контроля. Рассчитываю, что все это создаст условия, чтобы отставание ликвидировать и чтобы к контрольным матчам, которые предполагается провести в апреле, стадион был готов.
Во время этих матчей нужно отладить абсолютно все вопросы, в том числе доставку болельщиков, их проход и размещение на трибунах", - цитирует Азарова ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.