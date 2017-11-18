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Стадион в Самаре будет готов к намеченным на апрель тестовым матчам

Строящийся к ЧМ-2018 стадион "Самара-Арена" будет готов к проведению запланированных на апрель тестовых матчей, сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

"До сих пор есть некоторое отставание от графика возведения объекта, предпринимаются дополнительные усилия, выстроена система контроля. Рассчитываю, что все это создаст условия, чтобы отставание ликвидировать и чтобы к контрольным матчам, которые предполагается провести в апреле, стадион был готов.

Во время этих матчей нужно отладить абсолютно все вопросы, в том числе доставку болельщиков, их проход и размещение на трибунах", - цитирует Азарова ТАСС.
Сегодня, 00:07
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