Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Краснодар"?
Показать все опросы

Новости партнеров

СМИ: Сергей Карасев все-таки будет судить матчи ЧМ-2018

Сегодня судейский комитет ФИФА определил список из 36 арбитров, которые будут готовиться к чемпионату мира в России. Окончательный выбор сделают в середине февраля 2018-го.

Европу на мировом первенстве могут представить 10 рефери: Феликс Брих (Германия), Джюнейт Чакыр (Турция), Бьерн Кайперс (Голландия), Шимон Марчиняк (Польша), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения), Клеман Тюрпен (Франция) и Сергей Карасев (Россия).

Не попал в число кандидатов швед Йонас Эрикссон. Предполагалось, что от УЕФА на ЧМ-2018 приедут девять арбитров, однако сейчас их количество увеличено до десяти. Возможно, это сделано как раз ради Карасева.

Судья с интересной фамилией представит на мировом первенстве Африку. Бригаду египетских рефери возглавит Геад Гриша.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Карасев
Сегодня, 03:04
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 03:19) #
  • +1
  •  (1)

Давай, лысый. Если этого немцо-поляцкого придурка берут, то уж тебя подавно взять надо.
Регистрация: 12.11.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.