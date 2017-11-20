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Власти Петербурга выделят 250 млн рублей на перенос медиацентра на стадионе

Власти Петербурга выделят 250 млн руб. на перенос медиацентра стадиона "Санкт-Петербург", из-за которого не могут выдвинуть выкатное поле из чаши арены. Об этом сообщил председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

"250 млн рублей пойдет на перенос медиацентра. Принято решение вице-премьером, что это будет сделано. Частично это будет финансироваться за счет федерального бюджета, частично - за счет бюджета города", - цитирует Корабельникова ТАСС.

По словам Корабельникова, из федерального бюджета может быть выделена аналогичная сумма, но точно это станет известно после утверждения бюджета во втором чтении. Ранее комитет по строительству Петербурга сообщал, что стоимость работ окончательно не определена, но называлась предварительная сумма - порядка 432 млн руб.
Сегодня, 18:43
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№5 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 18:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А может эти деньги взять у того дяди,который решил построить медиацентр на этом месте,зная о том,что этот центр будет мешать выкату поля?Крайний в строительстве центра есть или опять деньги из бюджета?Тогда и бензопилу Питеру выделяйте для распила 250 лямов!
Регистрация: 2.04.2012
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 18:57) #
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online

Eбaнутaя страна
Регистрация: 10.10.2013
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Красиво grinning
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: Ville СПб (Сегодня, 18:48) #
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Какие власти петербурга? пущай московские бабушки пенсии расчехляют!!!


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008
№1 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 18:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Когда же вы нажретесь? Дядя Вова где посадки?


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
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