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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Власти Петербурга выделят 250 млн рублей на перенос медиацентра на стадионе
Власти Петербурга выделят 250 млн руб. на перенос медиацентра стадиона "Санкт-Петербург", из-за которого не могут выдвинуть выкатное поле из чаши арены. Об этом сообщил председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.
"250 млн рублей пойдет на перенос медиацентра. Принято решение вице-премьером, что это будет сделано. Частично это будет финансироваться за счет федерального бюджета, частично - за счет бюджета города", - цитирует Корабельникова ТАСС.
По словам Корабельникова, из федерального бюджета может быть выделена аналогичная сумма, но точно это станет известно после утверждения бюджета во втором чтении. Ранее комитет по строительству Петербурга сообщал, что стоимость работ окончательно не определена, но называлась предварительная сумма - порядка 432 млн руб.
"250 млн рублей пойдет на перенос медиацентра. Принято решение вице-премьером, что это будет сделано. Частично это будет финансироваться за счет федерального бюджета, частично - за счет бюджета города", - цитирует Корабельникова ТАСС.
По словам Корабельникова, из федерального бюджета может быть выделена аналогичная сумма, но точно это станет известно после утверждения бюджета во втором чтении. Ранее комитет по строительству Петербурга сообщал, что стоимость работ окончательно не определена, но называлась предварительная сумма - порядка 432 млн руб.
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