Игрок сборной Перу праздновал выход на ЧМ-2018 и пропустил две тренировки клуба

Полузащитник сборной Перу Кристиан Куэва не смог принять участие в двух тренировках бразильского клуба "Сан-Паулу" из-за того, что праздновал выход своей национальной команды на чемпионат мира 2018 года.Отмечается, что никаких наказаний футболисту не последовало. В частности, президент "Сан-Паулу" Карлос Аугусто де Баррос и Сильва с пониманием отнесся к игроку за данный поступок и подтвердил, что не будет штрафовать его. Кроме того, президент клуба отметил, что Куэва пережил один из величайших моментов в истории перуанского футбола.Перуанский полузащитник играет за "Сан-Паулу" с 2016 года. В составе бразильского клуба он провел 49 матчей и забил десять мячей.