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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Кафу: уверен, что Россия организует потрясающий праздник в Москве
Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу поделился своими эмоциями от предстоящей жеребьёвки ЧМ-2018.
"Счастлив, что смогу снова поучаствовать в Финальной Жеребьевке, — это волшебное событие, за которым следит вся планета. Мне удалось несколько раз побывать в России в ходе подготовки к новому Чемпионату мира, и я уверен, что эта страна организует потрясающий праздник в Москве", - цитирует Кафу официальный сайт ФИФА.
"Счастлив, что смогу снова поучаствовать в Финальной Жеребьевке, — это волшебное событие, за которым следит вся планета. Мне удалось несколько раз побывать в России в ходе подготовки к новому Чемпионату мира, и я уверен, что эта страна организует потрясающий праздник в Москве", - цитирует Кафу официальный сайт ФИФА.
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