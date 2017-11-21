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Кафу: уверен, что Россия организует потрясающий праздник в Москве

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу поделился своими эмоциями от предстоящей жеребьёвки ЧМ-2018.

"Счастлив, что смогу снова поучаствовать в Финальной Жеребьевке, — это волшебное событие, за которым следит вся планета. Мне удалось несколько раз побывать в России в ходе подготовки к новому Чемпионату мира, и я уверен, что эта страна организует потрясающий праздник в Москве", - цитирует Кафу официальный сайт ФИФА.
Теги: Кафу
Сегодня, 16:18
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