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Республика Мордовия практически догнала график подготовки к ЧМ-2018

Республика Мордовия практически догнала график подготовки к чемпионату мира 2018 года. Ранее были сомнения, что необходимые объекты успеют подготовить в срок, сообщил =полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

"Мы считаем, что республика практически вошла в график, и к чемпионату мира все будет готово по тому плану, который был согласован", - отметил полпред в ходе рабочего визита в Мордовию.

Бабич подчеркнул, что ранее "у руководства федерального округа была серьезная озабоченность" на первом этапе по готовности объектов, которые должны появиться в регионе к чемпионату. В Саранске к ЧМ-2018 должны построить стадион "Мордовия-Арена", создать современный аэропортовый комплекс, открыть обходную дорогу, которая позволит разгрузить город на время проведения матчей.

"Настороженности, что мы не успеем, не сдадим, нет. Можно констатировать, что в ближайшее время Мордовия получит современный аэропорт, и теперь нужно будет делать все для того, чтобы он действительно заполнялся. <...> То же касается [Восточного] обхода Саранска и ряда других объектов, в том числе стадиона - мы понимаем степень его строительной готовности, готовности к сдаче в эксплуатацию, прохождения всех контрольных процедур", - цитирует его ТАСС.
Сегодня, 01:26
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