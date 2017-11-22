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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В Краснодаре во время ЧМ-2018 задействуют 120 волонтеров
В Краснодаре свыше 100 городских волонтеров будут помогать в организации мероприятий во время ЧМ-2018. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе управления по делам молодежи Краснодара.
"В Краснодаре стартует набор городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Будут задействованы 120 человек", - говорится в сообщении.
В обязанности городских волонтеров будет входить информирование жителей и гостей города о мероприятиях, приуроченных к Чемпионату мира. Кандидаты должны быть не моложе 17 лет, владеть английским языком, навыками командной работы, проживать в Краснодаре.
Обучение будет состоять из нескольких частей: погружение в волонтерскую деятельность, функциональные знания, тренинг на местности, первая медицинская помощь.
"В Краснодаре стартует набор городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Будут задействованы 120 человек", - говорится в сообщении.
В обязанности городских волонтеров будет входить информирование жителей и гостей города о мероприятиях, приуроченных к Чемпионату мира. Кандидаты должны быть не моложе 17 лет, владеть английским языком, навыками командной работы, проживать в Краснодаре.
Обучение будет состоять из нескольких частей: погружение в волонтерскую деятельность, функциональные знания, тренинг на местности, первая медицинская помощь.
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