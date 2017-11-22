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Британское посольство позитивно оценило работу полиций РФ и Британии перед ЧМ-2018

В посольстве Великобритании в Москве позитивно оценили сотрудничество Москвы и Лондона по подготовке к чемпионату мира 2018 года, сообщил РИА Новости представитель посольства Великобритании.

"В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в России сотрудничество между британской и российской полицией находится на хорошем уровне", - заявил представитель дипмиссии.

По его словам, "представители российской полиции посетили финал Лиги чемпионов в Кардифе в июне этого года", в то время как британская полиция была частью делегации, посетившей Кубок конфедераций в России.

"Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасный и приятный визит британских болельщиков на чемпионат мира по футболу в следующем году. Частью нашей подготовки является кампания Be on the Ball, в которой мы рассказываем болельщикам о правилах безопасности и поведении на чемпионате", – заключил представитель британской дипмиссии.
Сегодня, 16:32
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