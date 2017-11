Британское посольство позитивно оценило работу полиций РФ и Британии перед ЧМ-2018

В посольстве Великобритании в Москве позитивно оценили сотрудничество Москвы и Лондона по подготовке к чемпионату мира 2018 года, сообщил РИА Новости представитель посольства Великобритании."В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в России сотрудничество между британской и российской полицией находится на хорошем уровне", - заявил представитель дипмиссии.По его словам, "представители российской полиции посетили финал Лиги чемпионов в Кардифе в июне этого года", в то время как британская полиция была частью делегации, посетившей Кубок конфедераций в России."Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасный и приятный визит британских болельщиков на чемпионат мира по футболу в следующем году. Частью нашей подготовки является кампания Be on the Ball, в которой мы рассказываем болельщикам о правилах безопасности и поведении на чемпионате", – заключил представитель британской дипмиссии.