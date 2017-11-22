Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Бенфика" в Лиге Чемпионов
Новости партнеров
Лента новостей:
16:34
Евгений Алдонин: Потеря Миланова и Алексея Березуцкого — большая проблема для ЦСКА. Команда собирает состав по крупицам
Евгений Алдонин: Потеря Миланова и Алексея Березуцкого — большая проблема для ЦСКА. Команда собирает состав по крупицам
16:05
Андрей Пилявский вернется в "Рубин" (1)
Андрей Пилявский вернется в "Рубин" (1)
15:32
«Половина друзей моего детства находятся в тюрьме, а другая половина умерла». Бразилец, который остановил "Спартак" (5)
«Половина друзей моего детства находятся в тюрьме, а другая половина умерла». Бразилец, который остановил "Спартак" (5)
14:57
Игорь Рабинер: Глушаков был готов и хотел играть с первых минут, но Каррера его поберег к "Зениту" (11)
Игорь Рабинер: Глушаков был готов и хотел играть с первых минут, но Каррера его поберег к "Зениту" (11)
Британское посольство позитивно оценило работу полиций РФ и Британии перед ЧМ-2018
В посольстве Великобритании в Москве позитивно оценили сотрудничество Москвы и Лондона по подготовке к чемпионату мира 2018 года, сообщил РИА Новости представитель посольства Великобритании.
"В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в России сотрудничество между британской и российской полицией находится на хорошем уровне", - заявил представитель дипмиссии.
По его словам, "представители российской полиции посетили финал Лиги чемпионов в Кардифе в июне этого года", в то время как британская полиция была частью делегации, посетившей Кубок конфедераций в России.
"Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасный и приятный визит британских болельщиков на чемпионат мира по футболу в следующем году. Частью нашей подготовки является кампания Be on the Ball, в которой мы рассказываем болельщикам о правилах безопасности и поведении на чемпионате", – заключил представитель британской дипмиссии.
"В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в России сотрудничество между британской и российской полицией находится на хорошем уровне", - заявил представитель дипмиссии.
По его словам, "представители российской полиции посетили финал Лиги чемпионов в Кардифе в июне этого года", в то время как британская полиция была частью делегации, посетившей Кубок конфедераций в России.
"Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасный и приятный визит британских болельщиков на чемпионат мира по футболу в следующем году. Частью нашей подготовки является кампания Be on the Ball, в которой мы рассказываем болельщикам о правилах безопасности и поведении на чемпионате", – заключил представитель британской дипмиссии.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.