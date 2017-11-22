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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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«Половина друзей моего детства находятся в тюрьме, а другая половина умерла». Бразилец, который остановил "Спартак" (7)
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Игорь Рабинер: Глушаков был готов и хотел играть с первых минут, но Каррера его поберег к "Зениту" (11)
Число детей в Сочи, занимающихся футболом, должно достигнуть 2 тысяч после ЧМ-2018
Число сочинских детей, занимающихся футболом, после проведения мирового первенства 2018 года должно увеличиться до 2 тысяч человек. Такой прогноз дал в среду на мероприятии в рамках тура кубка чемпионата мира глава Сочи Анатолий Пахомов.
"Мы планируем, что у нас количество юных спортсменов в футбольных школах увеличится до двух тысяч. После Олимпийских и Паралимпийских игр из 60 тысяч детей школьного возраста 40 тысяч занимаются спортом, кроме физкультуры в школе", - цитирует Пахомова ТАСС.
"Мы планируем, что у нас количество юных спортсменов в футбольных школах увеличится до двух тысяч. После Олимпийских и Паралимпийских игр из 60 тысяч детей школьного возраста 40 тысяч занимаются спортом, кроме физкультуры в школе", - цитирует Пахомова ТАСС.
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