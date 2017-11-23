Пряники и обереги подарят гостям ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
04:06
Анзор Кавазашвили: ЦСКА сегодня всё-же повезло. Во втором тайме они потеряли контроль над мячом
Анзор Кавазашвили: ЦСКА сегодня всё-же повезло. Во втором тайме они потеряли контроль над мячом
03:39
ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "МЮ", а "Базель" потеряет очки с "Бенфикой" (2)
ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "МЮ", а "Базель" потеряет очки с "Бенфикой" (2)
Вчера, 23:19
Витинью - лучший игрок матча ЦСКА - "Бенфика" (2)
Витинью - лучший игрок матча ЦСКА - "Бенфика" (2)
Вчера, 23:18
ЦСКА обогнал "Зенит" по победам в Лиге чемпионов (16)
ЦСКА обогнал "Зенит" по победам в Лиге чемпионов (16)
Вчера, 23:06
Сергей Юран: когда играли молодые нападающие, ЦСКА терял мяч впереди. Вернблум его сохраняет
Сергей Юран: когда играли молодые нападающие, ЦСКА терял мяч впереди. Вернблум его сохраняет
Вчера, 23:04
Бибрас Натхо и Понтус Вернблум не сыграют с "МЮ" (1)
Бибрас Натхо и Понтус Вернблум не сыграют с "МЮ" (1)
Вчера, 22:50
История Акинфеева, мужество Щенникова и таран Вернблума: оценки ЦСКА в матче с «Бенфикой» (7)
История Акинфеева, мужество Щенникова и таран Вернблума: оценки ЦСКА в матче с «Бенфикой» (7)
Вчера, 22:43
Виктор Гончаренко: Акинфеев не заслужил такой серии. Он хотел закончить её больше всех (видео) (9)
Виктор Гончаренко: Акинфеев не заслужил такой серии. Он хотел закончить её больше всех (видео) (9)
Вчера, 22:31
Виктор Гончаренко: поздравлю Акинфеева с сухим матчем (1)
Виктор Гончаренко: поздравлю Акинфеева с сухим матчем (1)
Вчера, 22:18
"Ювентус" - "Барселона": стали известны стартовые составы (2)
"Ювентус" - "Барселона": стали известны стартовые составы (2)
Вчера, 22:14
Серия Акинфеева в Лиге чемпионов продолжалась 11 лет и 1 день (45)
Серия Акинфеева в Лиге чемпионов продолжалась 11 лет и 1 день (45)
Вчера, 22:03
Разорвать знак бесконечности. Идеальный вечер на стадионе ЦСКА (4)
Разорвать знак бесконечности. Идеальный вечер на стадионе ЦСКА (4)
Вчера, 21:53
"Челси" разгромил "Карабах" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов (3)
"Челси" разгромил "Карабах" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов (3)
Вчера, 21:51
ЦСКА одержал уверенную победу над "Бенфикой" (161)
ЦСКА одержал уверенную победу над "Бенфикой" (161)
Вчера, 20:39
Столе Сольбаккен: мне трудно выговорить фамилию Миранчука, но я могу выделить его в составе "Локомотива" (6)
Столе Сольбаккен: мне трудно выговорить фамилию Миранчука, но я могу выделить его в составе "Локомотива" (6)
Пряники и обереги подарят гостям ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Отельеры подарят гостям чемпионата мира 2018 года в Екатеринбурге пряники с уральской символикой и обереги. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
"Номера одного из отелей выполнены в цветах малахита и аметиста, а на стенах размещены черно-белые фото с лучшими видами современного Екатеринбурга. Для гостей ЧМ-2018 здесь разрабатывают специальное экскурсионное обслуживание, а в качестве комплимента от заведения планируют вручать пряники с уральской символикой", - говорится в сообщении.
Гостей одного из хостелов Екатеринбурга встретит Хозяйка медной горы.
"Тематика каждой из комнат перекликается со сказами уральского писателя Павла Бажова - "Две ящерицы", "Каменный цветок", "Кошачьи уши". Хостел рассчитан на семейную аудиторию. На память гостям здесь дарят уральские обереги, сделанные своими руками", - отмечается в сообщении департамента.
"Номера одного из отелей выполнены в цветах малахита и аметиста, а на стенах размещены черно-белые фото с лучшими видами современного Екатеринбурга. Для гостей ЧМ-2018 здесь разрабатывают специальное экскурсионное обслуживание, а в качестве комплимента от заведения планируют вручать пряники с уральской символикой", - говорится в сообщении.
Гостей одного из хостелов Екатеринбурга встретит Хозяйка медной горы.
"Тематика каждой из комнат перекликается со сказами уральского писателя Павла Бажова - "Две ящерицы", "Каменный цветок", "Кошачьи уши". Хостел рассчитан на семейную аудиторию. На память гостям здесь дарят уральские обереги, сделанные своими руками", - отмечается в сообщении департамента.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.