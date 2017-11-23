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Пряники и обереги подарят гостям ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Отельеры подарят гостям чемпионата мира 2018 года в Екатеринбурге пряники с уральской символикой и обереги. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Номера одного из отелей выполнены в цветах малахита и аметиста, а на стенах размещены черно-белые фото с лучшими видами современного Екатеринбурга. Для гостей ЧМ-2018 здесь разрабатывают специальное экскурсионное обслуживание, а в качестве комплимента от заведения планируют вручать пряники с уральской символикой", - говорится в сообщении.

Гостей одного из хостелов Екатеринбурга встретит Хозяйка медной горы.

"Тематика каждой из комнат перекликается со сказами уральского писателя Павла Бажова - "Две ящерицы", "Каменный цветок", "Кошачьи уши". Хостел рассчитан на семейную аудиторию. На память гостям здесь дарят уральские обереги, сделанные своими руками", - отмечается в сообщении департамента.
Сегодня, 05:47
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