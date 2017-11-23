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Хави: сборная России показалась мне конкурентоспособной командой

Бывший хавбек сборной Испании Хави поделился мыслями о ближайшем чемпионате мира.

– Поедете ли вы на ЧМ-2018 в Россию в качестве посла следующего мирового первенства – в Катаре?

– Наверное, поеду, но, скорее, буду больше смотреть игры как футболист, наслаждаться игрой других. Разумеется, в планах посетить игры сборной Испании.

При этом с представителями российского оргкомитета у нас контакт, идет постоянный обмен информацией. Посмотрим, как все будет выглядеть летом.

– Вы смотрели на прошлой неделе матч сборных России и Испании (3:3)?

– Смотрел. Россия произвела на меня впечатление конкурентоспособной команды, которая может продемонстрировать неплохой футбол на домашнем турнире. На вашу команду будет оказываться колоссальное давление, ведь ей играть перед своими болельщиками.

У некоторых игроков есть талант, есть способности сражаться даже с Испанией. А если вы можете противостоять Испании, значит, можете конкурировать с кем угодно.

"Спорт день за днем"
Теги: Хави Сборная России
Сегодня, 06:03
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