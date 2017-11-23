Хави: сборная России показалась мне конкурентоспособной командой

Бывший хавбек сборной Испании Хави поделился мыслями о ближайшем чемпионате мира.– Наверное, поеду, но, скорее, буду больше смотреть игры как футболист, наслаждаться игрой других. Разумеется, в планах посетить игры сборной Испании.При этом с представителями российского оргкомитета у нас контакт, идет постоянный обмен информацией. Посмотрим, как все будет выглядеть летом.– Смотрел. Россия произвела на меня впечатление конкурентоспособной команды, которая может продемонстрировать неплохой футбол на домашнем турнире. На вашу команду будет оказываться колоссальное давление, ведь ей играть перед своими болельщиками.У некоторых игроков есть талант, есть способности сражаться даже с Испанией. А если вы можете противостоять Испании, значит, можете конкурировать с кем угодно.