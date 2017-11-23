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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Более 750 светодиодных фонарей установят на территории "Лужников"
На территории "Лужников" в преддверии ЧМ-2018 оборудуют ландшафтную подсветку из более чем 750 светодиодных фонарей. Как сообщили welcome2018.com в пресс-службе столичной мэрии, их установят на Лужнецкой набережной, аллее Славы, на Центральной аллее и Фестивальной площади. Светильники разместят вдоль пешеходных дорожек, архитектурной подсветкой также украсят памятники и высаженные в этом году деревья и кустарники.
"Работы по устройству архитектурно-художественной подсветки на территории олимпийского комплекса "Лужники" уже идут. Окончательно новое световое оформление будет готово весной 2018 года. Запустить подсветку планируется к Чемпионату мира по футболу", – говорится в сообщении.
Подсветка будет работать круглый год. Преобладающим в освещении станет теплый белый цвет. В дни проведения матчей Чемпионата мира на территории комплекса включат праздничную иллюминацию фиолетового, зеленого, синего и красного цветов.
"Работы по устройству архитектурно-художественной подсветки на территории олимпийского комплекса "Лужники" уже идут. Окончательно новое световое оформление будет готово весной 2018 года. Запустить подсветку планируется к Чемпионату мира по футболу", – говорится в сообщении.
Подсветка будет работать круглый год. Преобладающим в освещении станет теплый белый цвет. В дни проведения матчей Чемпионата мира на территории комплекса включат праздничную иллюминацию фиолетового, зеленого, синего и красного цветов.
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