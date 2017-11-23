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Муслим Даудов: безопасность в Грозном во время ЧМ-2018 будет организована на высоком уровне

Заместитель министра спорта Чеченской Республики Муслим Даудов сообщил, что безопасность в Грозном во время чемпионата мира 2018 года будет организована на самом высоком уровне.

Ранее в пресс-службе сборной Саудовской Аравии рассказали, что команда планирует во время чемпионата мира базироваться в Грозном. В качестве тренировочной площадки в городе будет использована "Ахмат-Арена".

"После жеребьевки команды будут точно определяться, где они будут базироваться, но пока точной информации по поводу базы в Грозном нет. Любой стране мы будем рады - и Саудовской Аравии, и всем остальным. Мы всех встретим на самом высоком уровне, будем всячески помогать и болеть за команду, которая у нас будет базироваться.

Высокая организация касается как приема команды, так и размещения и безопасности. Грозный уже был признан самым безопасным городом России. И мы себя так и позиционируем", - цитирует Даудова ТАСС.
Теги: Даудов
Сегодня, 18:14
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