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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Дороги, по которым в Подмосковье будут следовать команды ЧМ-2018, отремонтируют к 1 июня
Власти Московской области намерены до 1 июня отремонтировать дороги на 162 маршрутах следования команд-участниц ЧМ-2018, сообщил в заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Суязов.
По его словам, в Подмосковье утвержден план по организации работы в рамках ЧМ-2018, сформировано 162 маршрута следования команд-участниц: 81 основной и 81 резервный.
"Большое количество работ уже было выполнено в текущем году на 125 км только региональной сети и частично на муниципальной, дороги были отремонтированы. Порядка 40 км в рамках нашего плана осталось отремонтировать в 2018 году, но в любом случае по итогам контрольного объезда, который состоится в апреле 2018 году, будет составлен детальный план дефектов, которые появятся после зимы, но все в любом случае маршруты следования будут отремонтированы до 1 июня 2018 году", - цитирует Суязова ТАСС.
По его словам, в Подмосковье утвержден план по организации работы в рамках ЧМ-2018, сформировано 162 маршрута следования команд-участниц: 81 основной и 81 резервный.
"Большое количество работ уже было выполнено в текущем году на 125 км только региональной сети и частично на муниципальной, дороги были отремонтированы. Порядка 40 км в рамках нашего плана осталось отремонтировать в 2018 году, но в любом случае по итогам контрольного объезда, который состоится в апреле 2018 году, будет составлен детальный план дефектов, которые появятся после зимы, но все в любом случае маршруты следования будут отремонтированы до 1 июня 2018 году", - цитирует Суязова ТАСС.
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