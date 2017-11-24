Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сергей Шнуров: на ЧМ-2018 буду болеть за гопоту, которой нечего терять

Лидер группировки "Ленинград" и поклонник "Зенита" Сергей Шнуров поделился ожиданиями от выступления национальной команды на ЧМ-2018, а также рассказал, будет ли он болеть за Россию.

"Поболею, наверное. Посмотрим, как они будут играть. Да какие ожидания?! Никаких! На нашу сборную будет очень сильное давление, причём все станут давить: журналисты, болелы, политики. И это точно отразится на игре. Поэтому какого-то свободного и красивого футбола от них не жду. Игра будет на очке, то есть скованная и неинтересная. Мне вот очень нравится, как играет сборная Шотландии. Полные раздолбаи! Исландцы ещё красавцы, гопники настоящие.

За кого буду болеть? Ну вот за какую-то гопоту. Которым терять нечего. И у которых нет депутатов сверху, которые ноют. Мне и "Зенит" раньше был близок потому, что это была дворовая фигня какая-то: проиграли и проиграли. И поэтому играли", – сказал Шнуров в интервью официальному сайту бывшего вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева.
Теги: Сборная России
Сегодня, 04:13
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.