Йерро вернулся на пост спортивного директора Федерации футбола Испании

Фернандо Йерро назначен спортивным директором Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).Йерро занимает этот пост во второй раз. В период с 2007 по 2011 год 49-летний испанец уже занимал должность директора Федерации футбола Испании.Будучи футболистом, Йерро играл за мадридский «Реал», за который провел 488 матч, записав на свой счет 86 забитых мячей. В составе "сливочных" он трижды выигрывал Лигу чемпионов.Также Йерро был капитаном сборной Испании по футболу. В футболке национальной команды он принял участие в 88 матчах и забил 30 мячей.