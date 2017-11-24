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Йерро вернулся на пост спортивного директора Федерации футбола Испании

Фернандо Йерро назначен спортивным директором Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Йерро занимает этот пост во второй раз. В период с 2007 по 2011 год 49-летний испанец уже занимал должность директора Федерации футбола Испании.

Будучи футболистом, Йерро играл за мадридский «Реал», за который провел 488 матч, записав на свой счет 86 забитых мячей. В составе "сливочных" он трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Также Йерро был капитаном сборной Испании по футболу. В футболке национальной команды он принял участие в 88 матчах и забил 30 мячей.

"Газета.ру"
Сегодня, 06:21
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