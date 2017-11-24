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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Работники отелей Свердловской области прошли обучение этикету и языкам перед ЧМ-2018
Более 450 сотрудников отелей из 20 городов Свердловской области в преддверии ЧМ-2018 прошли обучение по программе, которая включала курсы этикета и иностранного языка.
"В Свердловской области впервые прошло масштабное обучение сотрудников сферы гостеприимства. Сертификаты об обучении по направлениям "организация службы приема и размещения" и "ведение гостиничного хозяйства" получили 468 человек из 20 муниципалитетов. Образовательная программа включала в том числе международный этикет, иностранный язык, умение работать с большими группами туристов, а также различными целевыми аудиториями, например, футбольными болельщиками, деловыми туристами, людьми с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.
Директор по персоналу управляющей одной из компании-партнеров проекта Оксана Ласкина рассказала, что обучение по двум программам состояло из теоретического и практического блоков. "В теоретическом блоке участники знакомились с законодательством и требованиями к средствам размещения. Практический блок включал тренинги-практикумы, в рамках которых сотрудники отелей отрабатывали конкретные ситуации, алгоритмы встречи гостя, презентации", - пояснила она.
Занятия длились полтора месяца, их проводили в отелях Екатеринбурга. Курсы вели эксперты-практики и педагоги уральских университетов. До старта Чемпионата планируется обучить еще 500 отельеров и работников объектов питания при гостиницах.
welcome2018.com
"В Свердловской области впервые прошло масштабное обучение сотрудников сферы гостеприимства. Сертификаты об обучении по направлениям "организация службы приема и размещения" и "ведение гостиничного хозяйства" получили 468 человек из 20 муниципалитетов. Образовательная программа включала в том числе международный этикет, иностранный язык, умение работать с большими группами туристов, а также различными целевыми аудиториями, например, футбольными болельщиками, деловыми туристами, людьми с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.
Директор по персоналу управляющей одной из компании-партнеров проекта Оксана Ласкина рассказала, что обучение по двум программам состояло из теоретического и практического блоков. "В теоретическом блоке участники знакомились с законодательством и требованиями к средствам размещения. Практический блок включал тренинги-практикумы, в рамках которых сотрудники отелей отрабатывали конкретные ситуации, алгоритмы встречи гостя, презентации", - пояснила она.
Занятия длились полтора месяца, их проводили в отелях Екатеринбурга. Курсы вели эксперты-практики и педагоги уральских университетов. До старта Чемпионата планируется обучить еще 500 отельеров и работников объектов питания при гостиницах.
welcome2018.com
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