Работники отелей Свердловской области прошли обучение этикету и языкам перед ЧМ-2018

Более 450 сотрудников отелей из 20 городов Свердловской области в преддверии ЧМ-2018 прошли обучение по программе, которая включала курсы этикета и иностранного языка."В Свердловской области впервые прошло масштабное обучение сотрудников сферы гостеприимства. Сертификаты об обучении по направлениям "организация службы приема и размещения" и "ведение гостиничного хозяйства" получили 468 человек из 20 муниципалитетов. Образовательная программа включала в том числе международный этикет, иностранный язык, умение работать с большими группами туристов, а также различными целевыми аудиториями, например, футбольными болельщиками, деловыми туристами, людьми с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.Директор по персоналу управляющей одной из компании-партнеров проекта Оксана Ласкина рассказала, что обучение по двум программам состояло из теоретического и практического блоков. "В теоретическом блоке участники знакомились с законодательством и требованиями к средствам размещения. Практический блок включал тренинги-практикумы, в рамках которых сотрудники отелей отрабатывали конкретные ситуации, алгоритмы встречи гостя, презентации", - пояснила она.Занятия длились полтора месяца, их проводили в отелях Екатеринбурга. Курсы вели эксперты-практики и педагоги уральских университетов. До старта Чемпионата планируется обучить еще 500 отельеров и работников объектов питания при гостиницах.