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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Стадион к ЧМ-2018 в Калининграде подорожал на 500 млн рублей
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что удорожание стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде составило порядка 500 млн рублей.
"На подготовку объектов к ЧМ-2018 мы потратили больше 50 млрд рублей – это и федеральные, и региональные, и частные деньги. Но это не только Остров, не только стадион, не только 150 га. Это и коммуникации, канализация, вода. Дороги, эстакады, взлетно-посадочная полоса и новый терминал. Это огромный комплексный проект. Город меняется на глазах", - цитирует Алиханова ruwest.ru.
"На подготовку объектов к ЧМ-2018 мы потратили больше 50 млрд рублей – это и федеральные, и региональные, и частные деньги. Но это не только Остров, не только стадион, не только 150 га. Это и коммуникации, канализация, вода. Дороги, эстакады, взлетно-посадочная полоса и новый терминал. Это огромный комплексный проект. Город меняется на глазах", - цитирует Алиханова ruwest.ru.
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