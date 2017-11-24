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Стадион к ЧМ-2018 в Калининграде подорожал на 500 млн рублей

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что удорожание стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде составило порядка 500 млн рублей.

"На подготовку объектов к ЧМ-2018 мы потратили больше 50 млрд рублей – это и федеральные, и региональные, и частные деньги. Но это не только Остров, не только стадион, не только 150 га. Это и коммуникации, канализация, вода. Дороги, эстакады, взлетно-посадочная полоса и новый терминал. Это огромный комплексный проект. Город меняется на глазах", - цитирует Алиханова ruwest.ru.
Сегодня, 17:29
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:50) #
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«Спартак»
а Остров с засыпанными песком озёрами взял-и стал отдавать воду из этих озёр, и никакая канализация вам не помогает, потому что лужи просто не уходят...
потому что некуй было озёра и болото тысячелетний регулятор уровня воды- песком засыпать..
квадратных метров им захотелось на болотах настроить..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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