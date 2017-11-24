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Организаторы ЧМ-2018 готовы заменить другими отелями недостроенный Hyatt в Ростове-на-Дону

Организаторы ЧМ-2018 готовы заменить другими гостиницами недостроенный пятизвездочный конгресс-отель Hyatt Regency Rostov Don-Plaza в Ростове-на-Дону, который Минспорт РФ предложил исключить из программы подготовки к чемпионату, сообщил ТАСС руководитель ростовской дирекции по подготовке к ЧМ-2018 Павел Гавриков.

"В целом по количеству номерного фонда у нас нет проблем, гостиничных номеров хватает. Альтернатива Hyatt была проработана достаточно давно. Сейчас строятся несколько гостиниц, которые ранее не были включены в программу подготовки к ЧМ-2018, их можно будет использовать, в том числе для размещения клиентских групп", - сказал Гавриков.

Готовность отеля составляет около 85%, однако завершить строительство в срок мешают проблемы с финансированием. По словам генерального директора ООО "МКЦ- РосЕвроДевелопмент" (оператор строительства отеля) Сергея Волохова, для завершения объекта необходимо около 1,2 млрд рублей, из которых 200 млн рублей - средства инвестора, 1 млрд рублей - кредитные средства Внешэкономбанка.
Сегодня, 17:36
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