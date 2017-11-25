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Посольство РФ в Лондоне раскритиковало статью о негативном освещении ЧМ-2018 журналистами

Посольство России в Великобритании прокомментировало публикацию газеты Financial Times , в которой утверждается, что освещение иностранными журналистами чемпионата мира 2018 года, скорее всего, будет выдержано в негативном ключе. Свою реакцию российское диппредставительство представило в субботу на своей странице в Twitter, сообщает ТАСС.

"FT необыкновенно откровенна: не имеет значения, насколько хорошо идут дела у России, не ждите положительных репортажей в британских газетах", - отметило посольство, прикрепив к своему сообщению фотографию фрагмента статьи обозревателя Financial Times Саймона Купера. Последний также считает "злорадство" тем жанром, к которому будут обращаться иностранные корреспонденты, аккредитованные на чемпионат мира.
Сегодня, 20:14
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